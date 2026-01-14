Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

比特币曾突破9.6万美元 新火研究院：筑底完成料开启上行通道

区块链
更新时间：11:53 2026-01-14 HKT
发布时间：11:53 2026-01-14 HKT

加密货币急升，据CoinDesk数据，比特币今早曾高见96,240美元，见2个月以来高位；最新报95,536美元水平，升4.6%。以太币报3,338美元，升7.2%。

新火研究院指，加密市场实现方向性突破，在比特币升穿9.6万美元关口，以太坊突破 3,300美元后，24小时涨幅分别达4.4%及7.4%，标志著大盘走势已明朗化。

新火研究院院长丁元表示，本轮上涨具备扎实逻辑支撑。随著今年 1 至 2 月整体宏观环境趋于稳定，叠加 A16Z 募得 150 亿美元新基金并重点布局加密领域、韩国全面撤销加密投资禁令等多重利好，市场资金流动性持续回暖。

该机构表示，维持此前判断，比特币短期有望向 10 万美元整数关口发起挑战，同时坚定看好以太坊经历超跌后迎来「报复性」反弹。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
吴卓羲「旧爱」做阔太享福多年 被粉丝号召出山亲自回应 12年前惊爆「瘫痪」淡出多时
吴卓羲「旧爱」做阔太享福多年 被粉丝号召出山亲自回应 12年前惊爆「瘫痪」淡出多时
影视圈
18小时前
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
5小时前
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
古佩玲黑历史曝光？疑为学生时期旧照流出判若两人 网民爆料要求同学删相
影视圈
18小时前
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
九巴车长擅驶巴士至另一线「练习」载客 九巴：解雇并报警
突发
18小时前
杨明纶通知受薪董事小组，他因个人原因未能履行1月14日星期三跑马地赛事的策骑聘约。因此，小组已批准三驹易配。
杨明纶三驹易配
马圈快讯
22小时前
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
银价创新高「废物」变现金？港人回收旧款Pandora银饰成功套现：好彩冇丢落垃圾桶！
生活百科
20小时前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
日酒吧「墙壁藏尸」死者为28岁护士 变态老板问客人：有闻到臭味吗？
即时国际
5小时前
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
男星惊传瘫痪消失6年坐轮椅现身 靠一事逆袭成跨国红人 亲揭心酸内幕：人生崩塌了
影视圈
15小时前