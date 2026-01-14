比特币曾突破9.6万美元 新火研究院：筑底完成料开启上行通道

加密货币急升，据CoinDesk数据，比特币今早曾高见96,240美元，见2个月以来高位；最新报95,536美元水平，升4.6%。以太币报3,338美元，升7.2%。

新火研究院指，加密市场实现方向性突破，在比特币升穿9.6万美元关口，以太坊突破 3,300美元后，24小时涨幅分别达4.4%及7.4%，标志著大盘走势已明朗化。

新火研究院院长丁元表示，本轮上涨具备扎实逻辑支撑。随著今年 1 至 2 月整体宏观环境趋于稳定，叠加 A16Z 募得 150 亿美元新基金并重点布局加密领域、韩国全面撤销加密投资禁令等多重利好，市场资金流动性持续回暖。

该机构表示，维持此前判断，比特币短期有望向 10 万美元整数关口发起挑战，同时坚定看好以太坊经历超跌后迎来「报复性」反弹。

