Cathie Wood预言特朗普政府直接购买比特币 充实国家战略储备

有「女股神」之称的ARK Invest创办人Cathie Wood早前在一个播客节目中指出，虽然特朗普政府已透过行政命令设立国家比特币储备，但至今为止储备来源仅限于没收所得比特币，未来则可能开始直接购买比特币，用于充实国家比特币战略储备。她又指，美国政府最初目标是持有100万枚比特币，因此认为政府最终会买入比特币。

家族在加密产业利益不断加深

Cathie Wood认为，特朗普在中期选举压力下，将高度重视加密货币议题，对比特币战略储备构成利多因素。她解释指，一方面特朗普及其家族在加密产业利益不断加深，另一方面加密社群在其赢得总统大选中发挥了重要作用。

目前美国政府已签署多项行政命令，设立比特币储备和加密资产库存，并成立由David Sacks牵头的加密与AI工作小组，推动包括稳定币法案（GENIUS Act）在内的行业立法。

