匿名投机者上月早押注「美国入侵委内瑞拉」 赌盘金额逾9000万 惟平台最终拒绝派彩

区块链预测市场及网上博彩平台Polymarket近日陷入重大争议。该平台上一个关于「美国会否入侵委内瑞拉」的赌盘，因美军于本月3日逮捕委内瑞拉总统马杜罗及其妻子而触发赔付条件，但平台方单方面修改「入侵」定义并拒绝派彩，引发大量交易员强烈不满。

千万美元赌盘争议

该赌盘由一名匿名交易员于2025年12月18日设立，题为「美国会否在特定时间前入侵委内瑞拉？」，设有三个时间选项：1月31日、3月31日及12月31日。截至本月9日，赌盘总资金已超过1,156万美元（约9,016万港元），其中880万美元押注于「Yes（会入侵委内瑞拉）」选项。

Polymarket单方面定义「入侵」为「控制委内瑞拉的军事行动」。ua.news

据《纽约时报》报道，该合约在说明中称：「如果美国发动旨在控制委内瑞拉任何部分的军事进攻，则该赌注将获得赔付。」然而，当美军实际行动后，Polymarket于4日新增补充说明，单方面定义「入侵」为「控制委内瑞拉的军事行动」，并认定逮捕总统不构成入侵，因而拒绝向押注「Yes」的交易员派彩。

交易员强烈反弹

平台决定引发交易员群起抗议。有交易员质疑：「美军控制了马杜罗的住所，把他送上一艘船，还做了许多其他媒体报道的事情。他们怎么能在不控制某些地区的情况下做到这一切？」更有用户直指：「当市场名称为『X』时，您并非押注『X』的结果，而是押注『PolyScam将如何决定X的结果』。」亦有交易员从字根角度反驳，指出「入侵」（invade）字根源自拉丁语，意为「进入某个地方进行攻击或控制」，美军行动符合此定义。

新帐户异常交易惹关注

据英国《金融时报》报道，一个于2025年12月26日创建的匿名帐户，在特朗普发动军事行动前几天，就4个与美国针对委内瑞拉的行动议题中进行一系列押注。该用户押注超过3.2万美元，赌马杜罗会在1月底前下台。当时，「是」的平均交易价格为7美分，意味他下台的可能性为7%，至1月3日，马杜罗被遣送出境，当价格达到100美分时，该交易员净赚约40万美元。此外，该用户亦在1月1日以每单位6美分的价格下注1000美元至「美国将入侵委内瑞拉」，并在争议爆发时以每单位18美分的价格售出，锁定200%回报，之后价格回落至每单位5美分。

Polymarket引监管疑虑

Polymarket作为近期才获监管部门批准在美国合法运营的平台，这类预测平台充当中介角色，通过让交易员押注，裁定不同事件的结果，从而收取费用。平台其他地缘政治预测仍持续活跃，还包括「伊朗最高领袖Khamenei会否下台」、「特朗普会否在2027年前取得格陵兰」等热门政治议题预测，涉及资金庞大。

美国国会议员Ritchie Torres本周已提出一项立法提案，禁止内部人士「参与涉及预测市场合约的受监管交易」。

