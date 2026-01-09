Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

去年稳定币交易额飙升逾7成 USDC交易量位居榜首

区块链
更新时间：10:18 2026-01-09 HKT
发布时间：10:18 2026-01-09 HKT

据彭博报道，受惠于美国总统特朗普推行的亲加密货币政策，稳定币交易量去年创下历史新高。根据Artemis Analytics数据显示，2025年稳定币总交易量激增72%，达到33万亿美元。其中，由Circle开发的数码美元USDC以18.3万亿美元的交易额位居榜首，而Tether旗下的USDT则录得13.3万亿美元。

「天才法案」带动机构试水

稳定币是一种旨在模仿主流资产价格的加密货币。特朗普政府对此采取拥抱态度，并于去年7月通过专门针对稳定币的《天才法案》（Genius Act）。而政策明朗化亦带动机构对该技术的广泛采用，包括渣打银行、Walmart及亚马逊等巨头均在探索推出相关产品。此外，特朗普家族的加密货币企业World Liberty Financial亦于去年3月推出名为USD1的稳定币。

Circle首席战略官Dante Disparte表示，《天才法案》为稳定币设定清晰的法律标准，人们选择USDC是因为它提供全球最深厚的流动性和最高水平的监管信任。

去中心化平台份额跌 标志正大规模采用

数据显示，尽管去年总流量上升，但去中心化加密平台上的交易量份额却有所下降。Artemis联合创办人Anthony Yim认为，这表明稳定币的主流应用范围扩大，并标志特别在地缘政治日益不稳定的情况下，数码美元正在大规模采用。他补充，饱受通胀和不稳定困扰的国家公民更倾向持有美元，而稳定币正是实现这一目标的最简单途径。

IMF警示威胁传统借贷 惟增长势头未减

尽管部分机构仍对稳定币保持警惕，如国际货币基金组织（IMF）去年10月曾表示，稳定币市场可能威胁传统借贷，妨碍货币政策，甚至引发对历史上安全资产的挤兑，但稳定币的增长仍在加速。数据显示，2025年第四季度的交易量达到创纪录的11万亿美元，高于第三季度的8.8万亿美元。彭博分析预测，到2030年，稳定币的总支付流量可能触及56万亿美元。

