盛宝金融因分销虚拟资产相关产品时犯有缺失 遭证监会谴责并处以罚款

盛宝金融因在其网上交易平台分销非证监会认可的虚拟资产基金及虚拟资产相关产品时犯有缺失 ，遭证监会谴责，并处以罚款400万元。

盛宝金融违规向130零售客户执行虚拟资产相关产品交易

证监会表示，于2018年11月1日至2022年11月25日期间，盛宝金融上述在涉事期间，于其网上交易平台为六名个人专业投资者及130名零售客户执行了1,446笔交易，涉及32项虚拟资产产品。有关产品全部均属于复杂产品，包括21项交易所买卖衍生产品。 不过根据当时的两份证监会致中介人的通函 ，这些产品只应售予专业投资者。

盛宝金融无设有任何特定程序 以对产品和客户尽职审查等

证监会发现，盛宝金融在执行这些交易前，并无评估客户是否具备投资虚拟资产产品的知识，亦无向客户提供充足资料和特别就虚拟资产给予客户警告声明，因而不符合该两份证监会通函所载的指引。 同时于涉案期间，盛宝金融并无设有任何特定程序，以就虚拟资产产品进行产品尽职审查。 及并无实施足够和有效的政策及监控措施，以对网上平台的运作进行有效的管理及适当的监督；及没有对客户作出充分查询或收集充足资料，从而让其能够妥善地评估客户对衍生工具的认识等。

证监会认为，综上所述，盛宝金融的缺失构成违反《网上分销及投资咨询平台指引》及《操守准则》 ，并在考虑盛宝金融该缺失持续了超过四年 、且自行向证监会汇报其失当行为等相关情况下，决定了罚款和谴责纪律处分。