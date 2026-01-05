EX.IO获证监会开绿灯 开展虚拟资产场外交易业务

本港持牌虚拟资产交易平台EX.IO宣布，已获证监会批准，可在现有虚拟资产交易平台牌照框架下开展虚拟资产场外交易服务。该平台指，现已推出场外交易频道，并对符合条件的投资者开放，相关新业务特色包括灵活规模与价格优势，即为客户处理大额订单时，场外交易能有效降低订单价格滑点，为机构级客户高效执行订单，并为客户带来成本与价格优势。公司称，希望借此为有大额交易需求的客户提供合规、完善的机构级场外交易体验。

首期支援BTC、ETH、稳定币等

币种方面，EX.IO支持具有深度流动性的资产进行场外交易，首期支援币种包括比特币（BTC）、以太币（ETH）、USDT、USDC、USDTTRC20等加密货币，以及美元、港元等法定货币。

未来结合现有业务与上架产品

该公司表示，未来将结合现有交易所业务与上架产品，例如上月上架的首个以股票基金为底层资产的证券型代币（STO）产品，以构建更完整、更安全的机构级合规数字资产交易生态。

EX.IO联合创办人兼行政总裁吴晨表示，在全球数字资产市场中，大型机构投资者和高净值客户对于定制化、透明化的场外交易服务需求持续增长，相关需求正是公司进一步扩展至场外交易领域的源动力。