Strategy受累比特币跌 季度或录数十亿美元亏损

彭博报道，持有总值约600亿美元比特币的美国比特币库藏公司Strategy（MSTR），因比特币价格期内急跌24%，第四季度将录得巨额帐面亏损，相对第三季度盈利达28亿美元。

近期Strategy股价疲弱表现，市场忧虑集团最终可能被迫出售比特币以应付未来的开支。Strategy股价在2025年大幅下跌48%，目前较历史高峰暴挫逾65%。

报道指，Strategy早前预期，全年营运表现将处于亏损70亿美元至获利95亿美元之间，惟这项分析的前提是比特币交易价格在8.5万美元至11万美元之间，比特币去年最终收市报约8.76万美元，接近Strategy预测的下限。

Strategy行政总裁Phong Le早前曾公开表示，公司只有在其mNAV（公司市值/加密资产净值）跌破1、且无法通过融资获得新资金时，才会考虑出售比特币。

