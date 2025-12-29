数字人民币新方案1月1日实施 陆磊：步入数字存款货币时代

据央视新闻报道，中国人民银行已经出台《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》，新一代数字人民币计量框架、管理体系、运行机制和生态体系将于明年1月1日正式启动实施。此外，人行副行长陆磊在《金融时报》上撰文指出，有关行动方案从机制上明确了数字人民币将从数字现金时代迈入数字存款货币（Digital Deposit Money）时代。

累计交易金额达16.7万亿

数据显示，截至今年11月底，数字人民币累计处理交易34.8亿笔，累计交易金额16.7万亿元；通过数字人民币App开立个人钱包2.3亿个，数字人民币单位钱包已开立1,884万个。多边央行数字货币桥（mBridge）累计处理跨境支付业务4,047笔，累计交易金额折合3,872亿元人民币，其中数字人民币在各币种交易额占比约95.3%。

陆磊表示，未来的数字人民币是中央银行提供技术支持保障并实施监管、具有商业银行负债属性，以账户为基础、兼容分布式账本技术特点，在金融体系内发行、流通的现代化数字支付和流通手段，具备货币价值尺度、价值储藏、跨境支付职能。

规范数字人民币计量框架

另外，有关行动方案规范了数字人民币计量框架，将银行类数字人民币业务运营机构的数字人民币纳入准备金制度框架管理，其开立的数字人民币钱包余额统一计入存款准备金交存基数。参与数字人民币运营的非银行支付机构实施100%的数字人民币保证金。数字人民币钱包余额按照流动性分别计入相应货币层次。

陆磊表示，上述制度安排在「双层架构」基础上，明确了客户在商业银行钱包中的数字人民币是以账户为基础的商业银行负债，标志着数字人民币由现金型1.0版进入存款货币型数字人民币2.0版。

陆磊又提到，数字人民币研发试点不是另起炉灶，而是依托银行账户作为支付基本单元的成熟管理优势。