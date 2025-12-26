2025年数字资产从边缘走向主流 稳定币条例成关键 「监管和创新」仍需平衡｜2025年回顾

近年数字资产一直是市场火热又神秘的议题，不少投资者都处于想靠近却不敢轻易涉足的状态，但2025年最显著变化之一，便是「虚拟资产」更名为「数字资产」，不仅载入《香港数字资产发展政策宣言2.0》的官方表述，更渗透到业界与公众认知各个层面，象征行业从边缘走向主流。回望这一年，政府6月公布《稳定币条例》以来，掀起申请牌照热潮及广泛讨论，包括希望从而减少对SWIFT系统依赖、降低跨境支付成本、RWA代币化与传统金融的跨界融合，以至相关私隐风险与监管，也开始闯入公众视野。虽然香港凭借独特优势在数字资产行业快速突围，但在监管平衡和公众教育上，仍面临需不断破解的课题。

本港政府自2022年发表首份《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》，打破行业发展的政策壁垒；翌年6月虚拟资产交易平台发牌制度生效；近两年已发行3批代币化绿色债券；再到今年6月发布《香港数字资产发展政策宣言2.0》及确立「LEAP」框架；以至《稳定币条例》于8月1日正式生效，均反映政商各界全力推动香港建设成全球数字资产中心。

港具备难以复制综合优势

目前全球加密货币市值超越3万亿美元，而香港在加密货币市场发展上，具备其他金融中心难以复制的综合优势。在基础设施上，成熟的持牌银行体系、与国际接轨的律师、会计及仲裁服务，为数字资产提供专业支撑；其次，低税制、无资本增值税及专门的加密税，大幅降低了行业经营成本，成为吸引国际资本的重要筹码；同时，香港连接内地和国际的地理优势，亦是连接资本的双向门户。

此外，数码港、科学园等Web3企业的早期培育，以及大学与科研机构的技术支持，构建了兼具创新活力与专业底蕴的产业生态。截至今年3月，财库局指数码港及科学园共有超过530间Web 3及金融科技企业，为本地及海内外人才提供发展机遇。在市场层面上，虚拟资产现货ETF增至11只，至11月底总市值约54.7亿元，按年增33%，虽然初期交易量一般，但机构资金逐步流入，显示市场接受度正在提升。

数字资产渐与实体经济融合

今年8月《稳定币条例》正式生效，更是今年的关键点。金管局表示，截至9月底，共收到36家机构提交的稳定币牌照申请，包括银行、科技企业、证券或资产管理或投资公司、电商、支付机构、初创或Web3企业等，反映不仅传统金融人士向数字资产领域转型，跨行业人士也纷纷探索Web3领域的入局机会。香港财经事务及库务局局长许正宇早前预计，将于明年初发放部份稳定币牌照。

与此同时，基于数字资产相较于传统金融，在成本、速度与透明度上优势显著，数字资产与实体经济融合的想象空间也随之打开。一方面，基于区块链技术的稳定币即时低成本转账，可适用于供应链融资与贸易结算，惠及中小企业，并催生更多跨境支付、零售支付等跨境应用；另一方面，RWA能实现资产碎片化，原本1亿元的商业物业经代币化拆分后，普通人只需数百元即可参与投资，既激活传统资产流动性，又实现金融普惠。目前香港市场上的RWA产品已涵盖奢侈品、房地产、贵金属、可再生能源等领域，并正积极拓展至艺术品、知识产权、碳权等多元类别。

投资者教育与保护亟待强化

然而，热闹的市场背后，香港数字资产领域仍面临挑战。此前JPEX事件的惨痛教训，已充分暴露缺乏监管的市场风险，虽然监管环境有所改善，但类似隐患仍未根除，因此业界普遍认为完善监管确实是迫在眉睫。不过，数字资产的去中心化属性，与中心化平台监管存在天然逻辑分歧，尽管将去中心化资产纳入规管框架有助于风险防控，但业界忧虑过度严苛的监管可能扼杀行业活力，驱使资金流向相对宽松的地区，因此如何在监管和鼓励创新中取得平衡仍需思考。

此外，投资者教育与保护同样亟待强化。公众对数字资产的认知仍偏向「投机工具」，而非实体经济助力；且数字资产底层风险差异显著，当前多数数字资产产品仍局限于高净值投资者圈子，难以惠及大众；而对于散户投资者而言，为追求更高流动性转向海外资产，更面临更大安全风险。

香港的数字资产探索之路仍在前行，既有政策先行、基础扎实、市场活跃的先天优势，也面临监管难平衡、教育不足的现实挑战，但相信只要坚持以开放姿态持续优化生态，必将向「全球数字资产创新中心」目标更迈进一步。

