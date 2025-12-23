Strategy今年累泻逾四成 过去一周停购比特币 增现金储备

近期加密货币市场风雨飘摇之际，被视为比特币主要概念股的Strategy（MSTR）在过去一周暂停购买比特币，将其现金储备增至21.9亿美元。该股周一收报164.32美元，跌约0.3%，惟今年以来已累跌逾43%。

据外媒引述美国证交会文件指出，Strategy在截至12月21日的7天里通过出售普通股筹集了7.48亿美元。此外，该公司在之前两周则购买了约20亿美元的比特币，使其总持仓增至约600亿美元。

设储备金用作股息和利息支付

值得留意的是，由于比特币价格弱势，市场忧虑Strategy最终可能被迫出售比特币，该公司月初设立了14亿美元储备金，用于未来的股息和利息支付，以缓解外界担忧。事实上，该公司的软件业务所产生自由现金流不足以覆盖股息或利息支付，而比特币亦不会带来股息收入。

另一方面，Strategy行政总裁Phong Le早前曾公开表示，公司只有在其mNAV（公司市值/加密资产净值）跌破1、且无法通过融资获得新资金时，才会考虑出售比特币。

他强调，这并不是其长期政策转向或主动抛售计划，而是一种「财务决策」，仅在极端市场和资本环境恶化时采取，明言「我不希望成为出售比特币的公司」，但补充指当市场情绪低迷时，财务纪律必须优先于情绪。