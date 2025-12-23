Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Strategy今年累泻逾四成 过去一周停购比特币 增现金储备

区块链
更新时间：14:32 2025-12-23 HKT
发布时间：14:32 2025-12-23 HKT

近期加密货币市场风雨飘摇之际，被视为比特币主要概念股的Strategy（MSTR）在过去一周暂停购买比特币，将其现金储备增至21.9亿美元。该股周一收报164.32美元，跌约0.3%，惟今年以来已累跌逾43%。

据外媒引述美国证交会文件指出，Strategy在截至12月21日的7天里通过出售普通股筹集了7.48亿美元。此外，该公司在之前两周则购买了约20亿美元的比特币，使其总持仓增至约600亿美元。

设储备金用作股息和利息支付

值得留意的是，由于比特币价格弱势，市场忧虑Strategy最终可能被迫出售比特币，该公司月初设立了14亿美元储备金，用于未来的股息和利息支付，以缓解外界担忧。事实上，该公司的软件业务所产生自由现金流不足以覆盖股息或利息支付，而比特币亦不会带来股息收入。

另一方面，Strategy行政总裁Phong Le早前曾公开表示，公司只有在其mNAV（公司市值/加密资产净值）跌破1、且无法通过融资获得新资金时，才会考虑出售比特币。

他强调，这并不是其长期政策转向或主动抛售计划，而是一种「财务决策」，仅在极端市场和资本环境恶化时采取，明言「我不希望成为出售比特币的公司」，但补充指当市场情绪低迷时，财务纪律必须优先于情绪。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
影视圈
23小时前
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
影视圈
5小时前
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
饮食
22小时前
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
楼市动向
8小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
2025-12-21 16:00 HKT
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
饮食
21小时前
河南梁先生的妻子及一对年幼子女，7月时被其「沙煲兄弟」杀害。
河南「灭门」案︱爱妻及年幼子女被杀 疑凶竟是儿时玩伴
即时中国
2025-12-22 08:30 HKT
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
饮食
2025-12-22 12:52 HKT
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
01:14
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
2025-12-22 14:00 HKT