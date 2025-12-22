港金融科技全球第一 FTAHK推动传统行业代币化 拟扩至地产及奢侈品等领域

香港金融科技在今年全球排名跃升第一，业界组织「香港金融科技协会（FTAHK）」亦加强推动发展。新任行政总裁谢志豪表示，现时很多传统行业已作出代币化倡议，该协会亦因应趋势，将业界联系范围扩大至地产、奢侈品、艺术品等领域。他期望，透过协会联系各地金融科技中心，从中推广香港独有发展模式。

传统行业「一半进入金融科技交界」

谢志豪近期出任香港金融科技协会行政总裁，指出来年重点工作之一是扩大业界活动范围，直言不少传统行业「已经一半进入金融科技交界」，纷纷为现实世界资产（RWA）参与代币化，令有关议题成市场主流，协会因此扩大网络，冀与这些公司加强交流，相信从中可发掘新项目。

他解释，本港的「金融、科技」中，仍以传统金融领域的庞大规模成主导，科技创新则在急起直追，香港有需要利用其独特的金融中心优势，配合人工智能（AI）、代币化等发展，将事半功倍。他又引述数据指，目前本港逾1,200间金融科技公司中，财富科技（WealthTech）、区块链资产及支付科技是三大范畴，反映本港正顺应其自身模式壮大行业。

谢志豪表示，现时很多传统行业已作出代币化倡议，该协会亦因应趋势，将业界联系范围扩大。

香港金融科技协会于2017年由业界成立，属独立非牟利组织，会员涵盖全球金融机构、专业服务提供商、初创公司等。该协会制订三大宗旨，包括为金融科技作出政策倡议、业界合作及教育，而其在香港金融科技周、亚洲金融论坛等有份举办多场会外活动。

谢志豪指出，该协会的独立性质，可更有效代表业界声音，期望以另一途径发挥本港「超级联系人」及平台角色，助大湾区等国内企业出海，或让国际企业更熟悉中港金融科技生态，从中透过合作，促成不同发展模式的市场，均能互相沟通。

认同有必要监管 强调发展未停步

对于本港稳定币概念近月被监管机构降温，谢志豪指出，面对新兴行业冒起时，认同监管有必要审慎、稳妥推行，但强调政策框架仍提供足够推动力，现时行内发展未有停步，已见到越来越多国际性Web3公司探讨来港开展业务，相信「稳定地发展，会比大家想像中行得更快。」

本港金融科技急速发展，最新一份《全球金融中心指数》报告中，香港金融科技排名由一年前的第9位，急升至全球第一。谢志豪认为，此成就并非单靠运气，而是长达五年至十年累积的成果，并留意到多年来政府成功紧贴行业趋势，「政策未必系全球最快，但一定最一致」，令其制订的愿景让业界产生动力。