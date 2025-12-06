中证监审慎对待加密资产 吴清：看不清管不住的坚决不展业

据内媒报道，在中国证券业协会第八次会员大会上，证监会主席吴清围绕证券行业高质量发展发表致辞。他提到对于加密资产等新业态要深入研判、审慎对待，看不清管不住的坚决不展业，违法违规的坚决不做。

他表示，要进一步加强交易管理，增强穿透管理的能力和针对性，提升不同类型投资者交易服务的公平性，维护好中小投资者合法权益，严防非法套利和扰乱交易秩序。要强化重点领域的风险防范，对融资融券、场外衍生品、私募资管等需要重点关注的业务，异地总部子公司等需要重点关注的机构，信用、流动性以及合规性等重点风险，必须「瞪大眼睛」、做到防患未然。对于加密资产等新业态要深入研判、审慎对待，看不清管不住的坚决不展业，违法违规的坚决不做。

吴清又鼓励头部机构通过并购重组打造国际一流投行，并将对优质券商「适度松绑」，打开资本空间与杠杆限制。

