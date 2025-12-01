Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

比特币失守8.7万美元关 分析视8万为下个支持 MSTR一种情况恐被迫沽币

区块链
更新时间：10:48 2025-12-01 HKT
发布时间：10:48 2025-12-01 HKT

中国人民银行近日召开打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议后，加密货币价格周一普遍下跌，其中比特币曾跌5.3%至86,580美元，暂报86,839美元，续跌逾5%；以太币更曾跌6.6%至2827.47美元，暂报2,856.57美元，跌约5.7%。

市场带着避险情绪12月开局

据彭博引述FalconX亚太区衍生品交易主管Sean McNulty指出，市场带着避险情绪于12月开局，并指最大担忧是比特币ETF资金流入稀少，以及缺乏逢低买入者，预计本月结构性阻力将持续，将8万美元视为比特币下一个关键支撑位。

Strategy称mNAV跌破1考虑沽币

另一方面，根据Cointelegraph报道，Strategy（MSTR）行政总裁Phong Le公开表示，公司只有在其mNAV（公司市值/加密资产净值）跌破1、且无法通过融资获得新资金时，才会考虑出售比特币。

Phong Le强调，这并不是其长期政策转向或主动抛售计划，而是一种「财务决策」，仅在极端市场和资本环境恶化时采取，明言「我不希望成为出售比特币的公司」，但补充指当市场情绪低迷时，财务纪律必须优先于情绪。

Strategy本月已发布新的「BTC Credit」仪表板，以回应近期市场对其负债与流动性的关注。公司称，即使比特币价格长期低迷，其债务结构和现金流覆盖能力依然稳健。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
大埔宏福苑五级火｜女住户逐户拍门促逃生 以自己生命换5命 家人：「相信佢系无悔」
突发
4小时前
前区议员张锦雄。资料图片
大埔宏福苑五级火｜消息指警国安处拘捕2人 包括前区议员张锦雄
突发
10小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
12小时前
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
影视圈
19小时前
01:21
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 有单位结构损坏较严重
突发
11小时前
爱协指再救出91只动物，其中73只生还。爱协提供
大埔宏福苑五级火｜爱协：再救出91只动物 其中73只生还
突发
9小时前
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
19小时前
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春 旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
大埔宏福苑五级火｜谢安琪出嫁前住宏福苑：承载整个青春  旧同学好邻居离世「无法言喻的沉重」
影视圈
13小时前
大棋盘︱选举势如期举行 低调朴实成主调 候选人：也要顾及社会气氛
大棋盘︱选举势如期举行 低调朴实成主调 候选人：也要顾及社会气氛
政情
2小时前
周润发哽咽悼大埔宏福苑五级火罹难者掀热议 代表香港现身MAMA 网民：好有心，得佢唔会被闹
周润发哽咽悼大埔宏福苑五级火罹难者掀热议 代表香港现身MAMA 网民：好有心，得佢唔会被闹
影视圈
22小时前