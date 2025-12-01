比特币失守8.7万美元关 分析视8万为下个支持 MSTR一种情况恐被迫沽币

中国人民银行近日召开打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议后，加密货币价格周一普遍下跌，其中比特币曾跌5.3%至86,580美元，暂报86,839美元，续跌逾5%；以太币更曾跌6.6%至2827.47美元，暂报2,856.57美元，跌约5.7%。

市场带着避险情绪12月开局

据彭博引述FalconX亚太区衍生品交易主管Sean McNulty指出，市场带着避险情绪于12月开局，并指最大担忧是比特币ETF资金流入稀少，以及缺乏逢低买入者，预计本月结构性阻力将持续，将8万美元视为比特币下一个关键支撑位。

Strategy称mNAV跌破1考虑沽币

另一方面，根据Cointelegraph报道，Strategy（MSTR）行政总裁Phong Le公开表示，公司只有在其mNAV（公司市值/加密资产净值）跌破1、且无法通过融资获得新资金时，才会考虑出售比特币。

Phong Le强调，这并不是其长期政策转向或主动抛售计划，而是一种「财务决策」，仅在极端市场和资本环境恶化时采取，明言「我不希望成为出售比特币的公司」，但补充指当市场情绪低迷时，财务纪律必须优先于情绪。

Strategy本月已发布新的「BTC Credit」仪表板，以回应近期市场对其负债与流动性的关注。公司称，即使比特币价格长期低迷，其债务结构和现金流覆盖能力依然稳健。

