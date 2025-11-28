孙宇晨35亿稳定币被挪用案现进展 涉案公司遭DIFC法院冻结全球资产

波场（Tron）创办人孙宇晨昨日在港公布，稳定币TrueUSD（TUSD）4.56亿美元（约35.5亿港元）储备金涉嫌被挪用案取得进展。他说杜拜国际金融中心法院（DIFC法院）已对涉案公司发出全球资产冻结令，又表示TUSD运营商Techteryx正透过跨国司法合作全面追回涉案资产。孙宇晨强调，「客户信任及透明度是从业底线」，并指出有关行为「是在侵蚀公众对Web3行业的信任」。

案件可追溯至今年4月，有报道指Techteryx发现，其存放于第三方信托机构First Digital Trust（FDT）的储备金，涉嫌遭不当挪用至少4.56亿美元。在收到求助后，孙宇晨随即以个人资金向Techteryx提供约5亿美元财务支援，并向本港警方报案。

孙宇晨昨天声称，资金其后被分散投资于多个可疑项目，包括亏损的阿联酋沥青厂、非洲煤矿采矿权，以及价值微乎其微的澳洲港口基础设施项目押金等。

孙宇晨接受星岛专访时指控，涉案人士具备职业化、预谋性特征。他认为，事件得以发生，源于涉案人士利用司法管辖区差异。他又说，金融犯罪大多集中於伦敦、纽约、香港、杜拜等核心金融中心，只要这些地区联合行动，就能有效遏制犯罪态势。对于近期杜拜法院首次发出相关全球冻结令，以及英国处理钱志敏案等进展，他形容均令团队感到振奋。

曝露信托牌照制度漏洞

关于资金追回进度，孙宇晨表示，团队已根据杜拜法庭的全球冻结令，按资金流转路径逐层冻结涉案资产。目前第一层资金已成功冻结，即将推进第二、三层资金冻结程序。他强调，不论资金以现金、股权、债券或加密货币等形式存在，都将全面覆盖。涉案资金已扩散至FTX交易所及美、英、乌克兰、澳洲、杜拜、香港等多个司法管辖区，需透过跨区域合作推动追缴。

孙宇晨强调，是次事件不仅关乎单一稳定币项目，更是维护金融市场诚信的关键一役。他直言香港一直以严格的金融监管和完善的法治环境著称，但这次事件曝露出信托牌照制度漏洞，必须引起足够警惕。

孙宇晨具体指出，香港信托牌照制度存在缺陷，部分从事金融服务的机构由不具备金融监管能力的公司注册处监管，形成监管错位。他建议公司注册处引入基础审计制度及可疑交易报告（STR）制度，加强对用户资产托管的监控与专业审计。

除了加强对信托机构的监管，孙宇晨还建议各国应确保稳定币严格遵守与法币1︰1对应的原则，储备金必须存放于高安全性、高流动性的资产中。另外，他呼吁建立跨境监管互通与快速反应机制，防止犯罪分子利用司法管辖区差异进行套利，从而维护全球金融市场的稳定与诚信。

在访谈中孙宇晨亦围绕技术融合、稳定币市场降温等话题发表见解。展望行业未来，孙宇晨提出关键判断：「AI与区块链的结合将是下一个核心变量。」他解释，AI能零边际成本管理区块链帐户及进行转帐，若实现AI收费，将推动AI经济前所未有地发展。

称稳定币降温是好事

对于稳定币市场讨论降温，孙宇晨认为这是正常现象。他指稳定币本是区块链领域的专业技术，此前的全民热议并非常态，「降温是好事，能让专业人才和企业扎实推动其成为合规化产品」。