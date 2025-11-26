HashKey与印尼交易所INDODAX合作 探索RWA等数字资产机遇 

香港持牌数字资产交易所HashKey Exchange今日（26日）宣布，与印尼数字资产交易所INDODAX签署谅解备忘录，双方将在数字资产领域共同探索战略性合作机会。

根据合作共识，双方将在流动性支持、交易所基础设施建设等方面展开协作，并进一步探索RWA领域的发展机遇。在合作初步阶段，双方计划在技术与合规等领域推动交流，共享经验，为未来深入合作奠定基础。

称印尼拥有极高增长潜力

该公司目前正推进在东南亚地区数字资产生态中的战略布局，HashKey Exchange事业群首席执行官茹海阳表示，印尼是东南亚最大经济体，拥有庞大数字资产人口和持续完善监管框架，以及拥有极高的增长潜力，相信合作可把握印尼、以至东南亚的巨大机遇。

INDODAX首席执行官兼联合创始人William Sutanto则表示，HashKey Exchange在合规方面的领导地位、机构网络及全球流动性，与其对本地市场的专业把握及对信任与安全的一贯承诺完美互补；通过此次合作，将拓展机构准入渠道、提升市场流动性、推进资产代币化计划，共同强化印尼数字资产生态系统，为整个东南亚地区带来更显著的透明度与创新动力。