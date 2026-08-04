NBA｜里夫斯化身教练指导金牛青训 迎湖人换血誓担领袖重任

今个夏天和洛杉矶湖人签下大合同的里夫斯（Austin Reaves）连续第二年访港，今日（4日）于湾仔修顿室内场馆出席活动。这位人气球星不仅在活动中亲身指导香港金牛青训学院的年轻球员，更在访问中分享了今夏与湖人续下大约的喜悦。面对阵容大换血，里夫斯直言不舍老大哥勒邦占士（LeBron James）离队，但已准备好在新赛季承担球队领袖的重任。

化身期间限定教练 勉励小将无惧质疑

数百名获邀入场的球迷令今日的修顿场馆气氛热烈，里夫斯在活动中化身「期间限定」星级教练，亲自指导香港金牛的青训球员。在分组对抗赛中，他全程在场边观察，不时提供战术建议并主动与小将击掌鼓励；其后更亲自担任「球迷花式上篮挑战赛」评审，期间笑声连连。

从当年的落选秀走到今日的NBA球星，里夫斯以自身经历勉励香港年轻球员：「只要努力训练，追逐梦想。成长过程中很多人告诉我梦想是不可能的，如果我听了他们的话，今天就不会站在这里。」他亦特别感谢哥哥的教诲，让他明白必须比任何人都要努力，才能在篮球路上走得更远。

续大约不忘初心 依然过「简单生活」

休赛期里夫斯与湖人签下一份4年1.8亿美金的大合约，他在接受《星岛》访问时坦言，续约后的生活依然简单纯粹：「其实什么都没变，我依然过著简单的生活，打高尔夫球、打篮球，陪伴家人和朋友，特别是这个夏天花了很多时间陪我11个月大的姪女。」他强调，能留在心仪的洛杉矶继续湖人旅程，让他感到如释重负。

占士转投76人 扬言高球场「痛击」当积

随著老大哥勒邦占士决定转投费城76人，里夫斯难掩失落但送上祝福：「这感觉很糟，但我为他感到高兴。我们共事了五年，他对我的生涯影响深远，月中我们还会一起去打高尔夫球。」

今个夏天湖人阵容变化很大，多名上季主力先后离队。日前有传媒报道称，湖人队当家球星当积即将在8月为球队组织季前训练营，里夫斯显得相当兴奋，更开玩笑指要给对方一个「下马威」：「我感觉很棒，我会在高尔夫球场上打败他！那一定会很有趣。我们有一支相当新的球队，有很多新面孔，能和大家聚在一起，在场外互相了解并建立化学反应是一件好事。」

自从2021年加盟湖人，不知不觉里夫斯已成为阵中效力时间最长的球员。当被问到下赛季是否会承担更多领袖责任，里夫斯直认不讳：「主帅雷迪克希望我成为球队的领袖之一，他认为我可以成为场上和更衣室里的教练。这将是我职业生涯下一篇章的开始，我已经准备好迎接这个新角色。」