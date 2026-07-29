NBL｜香港金牛签入清华大学星将石奎 「状元大热」弃CBA选秀直接加盟

锐意冲击CBA席位的香港金牛篮球队，今日（29日）官宣重磅引援，正式签入23岁的国家新⽣代后卫石奎。这位曾两夺全国大学生篮球联赛总冠军、兼荣膺CBA全明星星锐赛MVP的「学界猛将」，原本更是今届CBA选秀的「状元大热」，但他最终毅然放弃参选，直接南下加盟香港金牛，成为球队争取升班的重要拼图。

石奎的篮球路起步于大湾区，早年曾在东莞市中学生联赛决赛狂轰60分，被外界封为「东莞第一初中生」。其后他北上加盟传统名校清华附中，2021年领军勇夺全国高中联赛总冠军兼当选MVP，迅速跻身全国最具潜力的新星之列，并成为各级国青梯队常客。

升读清华大学后，石奎在5年的大学生涯中担当球队核心，两度带领球队封王。凭借全能身手，他于2024年获选为CBA全明星星锐赛MVP，去年亦入选首届亚洲大学生篮球联赛（AUBL）最佳阵容，被视为国家同龄球员中最具竞争力的后卫之一。在正式为金牛披甲前，石奎将于8月2日至9日先代表清华大学出战今届AUBL赛事，全力向亚洲冠军宝座发起冲击。

顶著耀眼光环，作为今年CBA选秀的「状元大热」，石奎今次选择跳过CBA选秀，直接披上金牛战衣。他坦言期望迎接更高层次的挑战：「很荣幸能成为香港金牛一员，希望透过自身努力，为香港及大湾区篮球发展出一分力。我非常期待与队友并肩作战，携手向CBA的目标迈进。」

金牛会方表示，石奎作为国家新生代后卫，拥有出色的阅读球赛及组织能力，攻守兼备且具备「冠军底蕴」。会方深信他的加盟将大幅提升球队后场的阵容深度及战术变化，期望这位潜力后卫能与球队共同成长，全力向CBA的最高舞台进发。