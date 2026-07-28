NBA｜占士落实投76人续披23号 球队官方笑言：管理层今晚可休息了

今夏NBA自由市场最大悬念终于尘埃落定！费城76人今日（28日）透过社交媒体正式宣布，签下41岁的超级巨星「大帝」勒邦占士（LeBron James）。官方同时发布了印有占士名字的23号球衣，意味这名老将下季将继续披上标志性的23号战衣，展开其职业生涯第24个球季。占士随后在社交媒体上载自己与新队友麦斯（Tyrese Maxey）一起操练的照片，展现出为新东家争冠的决心。

76人今个休季期间动作频频，堪称转会市场的大赢家。球队早前先与死敌塞尔特人达成重磅交易，「抢走」正值当打之年的前总决赛MVP谢伦布朗（Jaylen Brown）；如今再将占士收归旗下，配合阵中的前常规赛MVP安比（Joel Embiid）、前最佳进步球员麦斯，以及潜力新秀VJ艾治琴比（V.J. Edgecombe），组成实力超班的争标阵容。

对于球队成功打造出这套星光熠熠的阵容，76人班主哈里斯（Josh Harris）难掩兴奋之情，并剑指总冠军：「我急不及待想看到勒邦占士与谢伦布朗、VJ艾治琴比、祖尔安比、泰利斯麦斯，以及我们阵中一众才华横溢的球员并肩作战，我们将共同努力，为费城带来一座总冠军。」

76人的官方X帐号亦连发多条帖文欢迎占士加盟，当中包括发布了一张印有「James」的23号球衣照片。占士随后转发该帖文，并配上其标志性的皇冠等表情符号，证实下季将继续披上23号战衣征战NBA。球队官方除了大肆庆祝外，更搞笑地大赞管理层今夏的完美操作，戏称：「管理层今晚终于可以好好休息了。」