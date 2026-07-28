NBL｜金牛再战CBA俱乐部杯 D组硬撼广东双雄 冀促进人才交流

挟著全国男子篮球联赛（NBL）三连霸的强势，香港金牛将连续两届出战「CBA俱乐部杯」。中国篮协今日（28日）公布赛事分组抽签结果，作为全港唯一出战CBA级别赛事的职业球队，金牛被编入D组，将与广东宏远、广州龙狮等CBA劲旅同场较量，力争出线席位的同时，亦希望可以促进人才交流。

今届CBA俱乐部杯共有24支球队角逐，包括20支CBA球队及去季NBL前四名队伍。首阶段赛事预计于今年11月18至22日举行，24队分成4个赛区作赛。身处D组的香港金牛，同组对手实力强横，包括「11冠王」广东宏远、广州龙狮、浙江稠州、山东山高、及吉林东北虎。

赛制方面，每组6队将分为上下半区，先进行半区内3队单循环赛，及后再与另一半区对手交叉对战，最终决出两个出线席位。至于比赛地点及详细赛程，则有待赛会稍后公布。

回顾上届赛事，首度参赛的金牛在分组赛取得2胜2负，期间更先后击败南京及四川两支CBA球队，取得队史于CBA级别赛事的首胜，证明具备与顶级联赛球队抗衡的实力。

拒抱「志在参与」心态 冀促进人才交流

对于球队再次征战CBA级别赛事，香港金牛创办人兼香港金牛教育慈善基金会董事长钱涛先生表示：「香港金牛自成立以来，以实际行动主动积极融入和服务国家发展大局，我们将继续以职业篮球为纽带，进一步带动内地与香港在人才交流、体育经济、青年发展等全方位的深层次交流。适逢明年是香港回归祖国30周年的重要里程碑，我们将全力支持球队挑战全国更高水平的赛事，以更优异的成绩为香港回归30周年献礼，同时向全国展现香港职业篮球的实力与风采。」

至于首阶段赛事的备战情况，金牛总经理孙欣伟亦强调球队已非「志在参与」：「上届首次参赛，我们已经证明香港金牛有能力与CBA球队竞争。今届再次踏上这个舞台，我们不再只是抱著学习心态，而是以更成熟、更有经验的挑战者身分迎战每一位对手。球队休季期间已完成多项补强，目前正全力投入备战，希望为香港球迷带来更多精彩赛事，继续提升香港职业篮球在全国舞台上的竞争力。」