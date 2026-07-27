NBL｜港队主⼒杨和正式披上香港⾦⽜战衣 冀以⾝作则引领香港球员⾛上职业之路

香港金牛今日（27日）宣布，正式罗致现年30岁、身高1.93米的中国香港篮球代表队主力后卫杨和（Glen Yang）。这位刚带领南华赢得亚洲篮球冠军联赛（BCL Asia）东亚区冠军兼荣膺MVP的猛将，将以本地球员身分披甲。他期望能在NBL的舞台证明自己，并以自身经历启发香港年轻球员踏上职业之路。

司职后卫的杨和本地赛事经验丰富，2016年加盟甲一劲旅南华后，4年内3夺总冠军。他其后曾外流西班牙、菲律宾、加拿大及台湾联赛，至2024年重返香港篮坛即再助球队称霸甲一。在早前落幕的BCL Asia中，杨和代表南华交出场均15.1分、3.1个篮板及3.4次助攻的亮眼数据，领军勇夺东亚区冠军之余，个人更获选为赛事最有价值球员。

对于今次转战NBL，杨和坦言期待已久：「我一直渴望加入香港金牛，双方亦保持良好沟通。过往因身分问题未能成事，现在加盟是最好时机。这里的训练强度与竞争水平皆属顶级，期待在赛场上继续证明自己。」他又冀望能以身作则，为本地小将树立榜样：「我想透过在职业赛场的努力和表现，向香港年轻球员证明，只要肯付出，大家一样可以走上职业篮球之路。」

杨和具备出色的身体对抗及组织能力，加上外线投射准绳，料能大幅提升球队战力。香港金牛总经理孙欣伟对其加盟表示欢迎，并指今次转会对本地篮坛意义重大：「金牛会继续全力支持香港球员发展，提供最高规格的职业平台作为他们的坚实后盾，期望与杨和携手推动香港篮球发展。」