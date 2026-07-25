NBA｜占士底薪投76人惹热议 杜兰特网上「一打十」化身键盘战士寸爆网民

勒邦占士（LeBron James）强势宣布以底薪转投费城76人，消息震惊全联盟，自然惹来大批网民热议甚至抨击。不过，向来热衷于在社交媒体与网民「开拖」的火箭球星杜兰特（Kevin Durant），今次就化身占士的「保镳」，在社交平台Threads上大开杀戒，舌战群儒，寸爆网民的言论引发球迷疯狂「食花生」。

嘲讽网民「太上心」 犹如杀父仇人

面对网民批评占士缺乏谦逊、做法令人反感，KD毫不留情直斥批评者太感情用事：「你哋班友太情绪化啦。佢点样做决定根本阻唔到你，你嘅个人感受亦改变唔到佢作为伟大篮球员嘅事实。你根本唔识佢真人，但就表现到好似佢搞祸咗你人生咁，对佢充满主观嘅厌恶。师兄，你踩得太深啦。」

驳斥「一人一城」论 厌倦GOAT之争

有网民以高比拜仁（Kobe Bryant）和米高佐敦（Michael Jordan）为例，认为真正的GOAT（史上最佳）应该「一人一城」建立王朝，并叫占士去做「真正GOAT会做的事」。

KD对此嗤之以鼻，直言球员的视角与球迷完全不同：「佢哋都打咗15年以上，将自己嘅一切奉献畀体育文化。其他嘢对我嚟讲都只系废话。我明你点解会咁谂，因为你只系个旁观者，但当你真正身处其中，睇法就会完全唔同。」

他更直言对「GOAT」的讨论感到极度厌烦：「GOAT榜单已经系讲到烂嘅话题，同丰臀手术（BBL）、紧身牛仔裤、Podcast、KOL一样，都被你哋搞到彻底冇晒瘾。高比、占士同佐敦就系我心目中嘅历史前五。够胆就驳我！」

格局拉满：「我系为篮球辩护」

当被网民调侃他「开OT」为占士疯狂护航，KD的回答直接将格局拉满：「我真系顶你哋唔顺。而家只系啱啱好话题系占士啫。占士代表咗篮球呢项运动，我而家系为篮球本身辩护。」

最惹笑的是，有网民留言「抽水」表示：「占士年薪400万加盟76人，根本就系掴紧湖人球迷一巴。」KD随即发挥幽默本色神回复：「你块面迟早会消肿嘅。」这番抵死言论，连向来喜欢凑热闹的勇士球星戴文格连（Draymond Green）也忍不住现身，在留言区留下一连串爆笑表情符号，令这场网上大战充满欢乐气氛。