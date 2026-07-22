NBA｜热火官方摆乌龙泄占士加盟日？ 撞正西班牙捧世杯惹「决定3.0」遐想

勒邦占士（LeBron James）的去向无疑是今夏篮球界最大悬念。自他宣布成为自由球员至今已过三周，全球球迷都在引颈以待其「决定3.0」（Decision 3.0）。尽管占士经理人早前大卖关子称仍未有定案，但迈阿密热火官方YouTube频道日前竟惊现一个名为「勒邦占士加盟记者会」的直播预告，日期更明确标注为7月27日。虽然热火发言人急急澄清纯属「摆乌龙」，但已令这位超级巨星回巢的传闻炒得热烘烘。

The Miami Heat’s official YouTube channel had LeBron’s introductory press conference scheduled for July 27 🤔



(h/t @WadexFlash / https://t.co/ngYXKtG4ps) pic.twitter.com/OCNZMkiiVO — NBACentral (@TheDunkCentral) July 22, 2026

预告曝光11小时惹疑云

据知名记者查拉尼亚（Shams Charania）报道，热火发言人解释，球队社交媒体部门当时只是为占士「可能加盟」作前期准备，却不慎将直播连结公开。不过，据热火球迷专页指出，球队为潜在新援提前准备宣传短片本不足为奇，但惹人怀疑的是，该预告不仅标注了具体日期（香港时间7月28日），更在公开状态下逗留了约11个小时，直到被大批球迷截图疯传后，官方才急急将其设为私人影片。

更耐人寻味的是，这已非热火相关渠道首次疑似「提前泄密」。早前在「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）落实交易前一天，当地知名体育节目《LeBatardShow》就曾发布过他将加盟热火的短片；如今热火官方YouTube又出现占士加盟的预告，难免令人联想翩翩。

莱利开腔招手 盼与字母哥组巨头

占士宣布成为自由球员已经过去三个星期，据传他一直在权衡各方报价。消息人士向ESPN透露，克里夫兰骑士、费城76人及热火是占士目前最心仪的三大潜在下家；而包括金州勇士在内的其他球队，亦一直对这位老将虎视眈眈。占士经理人域治保罗（Rich Paul）日前曾坦言，仍不清楚占士的决定。不过，热火总裁莱利（Pat Riley）上周已公开表态，强调他与新加盟的「字母哥」均无比欢迎占士重返迈阿密。

世杯年转会定律 历史巧合引遐想

值得一提的是，占士职业生涯首次转会正值2010年世界杯年，当时他高调宣布「将天赋带到南滩」加盟热火。无独有偶，今年占士再度于世界杯年选择转会，而这两届捧起大力神杯的，恰巧同样是西班牙国家队！历史会否惊人地重演，令占士再次情归热火，成为球迷热话。即将迎来生涯第24个球季的占士，对迈阿密绝对不陌生，他过去曾效力热火4季并两夺总冠军。若今次「乌龙泄密」最终成真，与字母哥联手，势必再次震撼全联盟。