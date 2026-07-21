NBA｜占士去向未定拒绝「急就章」 经理人吁列强如常组军毋须死等

NBA巨星勒邦占士（LeBron James）今夏投身自由身市场，其去向成为全联盟焦点。不过，其多年好友兼经理人域治保罗（Rich Paul）今日明确表示，占士目前仍未决定来季新东家，并强调团队「绝对不会被催逼」。他呼吁有意招揽的球队无需刻意讨好，甚至可以先处理其他球员的签约，并对外界的失实报道嗤之以鼻。

拒绝重演「决定」骚 强调纯属商业考量

距离域治保罗通知湖人占士将跳出合约、以自由身迎接生涯破纪录的第24个球季，至今已近三星期。域治保罗在今日的节目中重申：「我们不会急于作决定，这是他的个人选择，时候到了自然会公布。」

对于外界质疑占士故意拖延以博取关注，域治保罗强烈否认，并强调这绝非2010年转投热火时的「决定（The Decision）」翻版：「这纯粹是商业决定，我们不会把这变成一场博出位的公关骚。为何运动员就必须仓卒行事？那些说他爱出风头的人，只是因为他们掌握不到内幕消息，只能随便找话题。」

总裁施华开腔催促 轰外界传闻「咩都唔识」

据ESPN消息指，目前金州勇士、克里夫兰骑士、费城76人及迈阿密热火均对占士虎视眈眈，当中三支东岸球队更被视为大热门。占士上周在纽约出席公开活动时未有透露半点口风，仅表示：「我不会让大家等太久。」

然而，占士的动向已直接影响了联盟的运作。NBA总裁施华（Adam Silver）早前公开表示，希望占士尽快公布去向，以便联盟落实来季赛程。域治保罗透露，他已在纽约与施华私下沟通：「我跟他说，这始终是占士的选择，如果他还没想清楚，你不能逼他。」

对于近日有报道指占士即将于48小时内公布去向，域治保罗更毫不客气地反击：「这些人根本一无所知！连我也不知道他何时会决定，可能是48秒后，也可能是48分钟后。你无法让别人知道他们根本不懂的事。」

世杯巧合惹热火憧憬 吁各队如常组军

值得一提的是，占士职业生涯首次转会正值2010年世界杯年，当时他宣布「将天赋带到南海岸」加盟热火。无独有偶，今年占士再度于世界杯年选择转会，而这两届捧起大力神杯的同样是西班牙国家队。历史会否惊人地重演，令占士再次情归热火，成为球迷热话。

事实上，热火总裁莱利（Pat Riley）近日亦公开表态，渴望与这位曾助球队两夺总冠军的功臣重聚。不过，域治保罗向各队大派「定心丸」，直言球队无需再做额外动作来游说占士：「很多人打来问『我们还需要做甚么吗？』我的答案是『不用，讯息已经很清晰了。』」他更呼吁各队如常组军：「如果球队有空缺，我们绝对不会叫他们特意留位等占士。」