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NBL｜香港金牛签约前CBA状元区俊炫 近两季曾征战日本B联赛

篮球天地
更新时间：17:42 2026-07-20 HKT
发布时间：17:42 2026-07-20 HKT

香港金牛今日（20日）宣布，成功签入前CBA「状元」区俊炫。这位现年27岁、身高2米07的中锋，拥有中国男子篮球职业联赛（CBA）及日本B联赛（B League）的丰富实战经验，其加盟将为金牛内线带来更强的对抗能力与防守高度，进一步提升球队整体的攻防实力。

区俊炫加盟香港金牛。香港金牛图片
区俊炫加盟香港金牛。香港金牛图片
区俊炫曾经在CBA福建队效力。新华社
区俊炫曾经在CBA福建队效力。新华社
区俊炫曾经在CBA上海队效力。新华社
区俊炫曾经在CBA上海队效力。新华社
时任CBA公司董事长姚明（左）与2020年选秀状元区俊炫（右）合影。新华社
时任CBA公司董事长姚明（左）与2020年选秀状元区俊炫（右）合影。新华社

出生于广东的区俊炫篮球履历亮丽，大学时期曾赴美就读加州州立大学北岭分校（CSUN），在NCAA一级联赛的高水平舞台接受洗礼。凭借出色的身体质素与篮球天赋，他在2020年CBA选秀大会上，获上海久事以「状元」签相中，正式展开职业生涯，其后亦先后效力过福建浔兴及青岛国信等CBA劲旅。

2024年夏天，区俊炫决定外闯，以亚洲外援身分登陆日本B联赛。在过去两个赛季，他先后披上千叶喷射机及东京电击的战衣，在竞争激烈的日本职篮赛场上持续累积经验，其个人技术及阅读球赛能力均得到显著提升。

作为一名具备优秀运动能力与机动性的内线猛将，区俊炫在场上作风积极且战术执行力强。无论是巩固篮板、护框防守，抑或无球切入及挡拆掩护，他都有著高水准发挥，并具备良好的团队意识与比赛纪律。

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