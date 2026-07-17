NBA｜占士去向未有定论 联盟总裁萧华想佢尽快决定先编到赛程

NBA休赛季最受注目的必然是「大帝」勒邦占士(LeBron James)的去向，除了球迷紧张外但似乎联盟似乎更加著急，较早前NBA总裁萧华(Adam Silver)受访表示希望占士尽快决定，这样才可以确定赛程的安排。

萧华想占士尽快决定去向先可以编赛程

占士完季后宣布离开湖人成为自由球员，不少球队出力抢下「大帝」，亦令一众球迷好奇这位即将步入42岁的球星的下一站，然而「大帝」至今口风仍相当紧未有确实消息他将加盟那一支队伍。

而这个情况似似乎亦令联盟相当头痛，NBA总裁萧华早前接受《Squawk Bow》访问表示希望占士可以尽快作出决定，他说：「占士的去向会影响到赛程的安排，所以我希望他能尽快宣布，这样我们才可以确定赛程。」他也补充指：「因为各队和电视台都在给我们打电话，大家都想知赛程，所以我想他尽快决定，我们先可以安排揭幕战、圣诞大战等等。」萧华也强调目前没有任何内幕消息，并让球迷拭目以待。

