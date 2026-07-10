Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜快艇「阴阳合约」调查未有结果 速龙急煞停李安纳回归避「孭飞」

篮球天地
更新时间：16:14 2026-07-10 HKT
发布时间：16:14 2026-07-10 HKT

NBA休季重磅交易频出，早前快艇和速龙达成交易，李安纳将重返速龙，然而这笔大交易或未能完成，因快艇和李安纳的「阴阳合同」事件还在中，联盟告知速龙若完成交易或要承担调查结果的风险，因此选择将交易叫停，待调查结果出炉才继续后续交易工作。

今个休赛季速龙送出英格姆和迪克及多个选秀权，从快艇交易回首冠功臣李安纳。AFP
今个休赛季速龙送出英格姆和迪克及多个选秀权，从快艇交易回首冠功臣李安纳。AFP
早前快艇和速龙达成交易，李安纳将重返速龙，然而这笔大交易或未能完成。AF{
早前快艇和速龙达成交易，李安纳将重返速龙，然而这笔大交易或未能完成。AF{

李安纳阴阳合约调查未完 速龙煞停交易避风险

今个休赛季速龙送出英格姆和迪克及多个选秀权，从快艇交易回首冠功臣李安纳，然而此笔交易案却现未知数，皆因联盟在季初便开始调查快艇为规避薪资上限，利用一间名为「Aspiration」的公司和李安纳签订代言合约，籍此用更便宜的年薪去签下李安纳，事件在「Aspiration」宣告破产后爆出。

李安纳在2018-19球季带领速龙夺得队史首座冠军，并荣获总决赛MVP。AFP
李安纳在2018-19球季带领速龙夺得队史首座冠军，并荣获总决赛MVP。AFP

据名记Shams Charania报道以及球队声明，速龙指收到联盟通知，因关于该案的调查还未完结，若交易完成球团将要承担李安纳可能会面临的惩罚，因此选择将交易煞停至调查结束，速龙亦重申渴望李安纳的回归，亦希望事情可以尽快结束。快艇则指出在过去10个月一直全力配合联盟的调查，并重申球队没有借「Aspiration」来向李安纳输送任何资金，并声称球队也是事件的受害者之一。

快艇班主波马因投资Aspiration因此被指是阴阳合同的推手之一。AFP
快艇班主波马因投资Aspiration因此被指是阴阳合同的推手之一。AFP

李安纳在2018-19球季带领速龙夺得队史首座冠军，并荣获总决赛MVP，但之后他便以自由球员身份转投快艇，而速龙上季亦以东岸第5闯入季后赛，但在首轮以3:4不敌骑士出局，今次交易亦被认为是一次重大的引援。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
居屋、绿置居、白居二2025｜ 搅珠结果出炉 即睇首10个号码
社会
6小时前
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史 网民翻狂躁黑历史
01:30
疑似吕方搭网约车爆冲突片疯传 遭司机连环爆粗狂闹：死矮仔，我记得你啦 网民翻狂躁黑历史
影视圈
4小时前
港男首战赌场赢$1400变狂倒$38万落海 输身家后崩溃做一事 友人叹：唔好唔信邪｜Juicy叮
赢$1400变狂倒$38万落海 港男首战赌场输身家后崩溃做一事 友人叹：唔好唔信邪｜Juicy叮
时事热话
5小时前
乐易玲生日失窃事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行踪曝光返乡寻根认祖 疑被邵氏与TVB官网除名
乐易玲生日失窃事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行踪曝光返乡寻根认祖 疑被邵氏与TVB官网除名
影视圈
18小时前
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
港人大赞IKEA叉电插头好抵买？支援快充模式「抵过买杂唛」 官方搞笑回应：唔驶去深水埗唔系讲笑！
时尚购物
2026-07-09 15:10 HKT
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！ 网民惊呼：我信但做不到
23岁内地女实测「早睡挑战」 11点前睡觉 坚持4年效果惊人！网民惊呼：我信但做不到
保健养生
2026-07-09 13:00 HKT
苗侨伟与仔女合体于加拿大睇世界杯 苗彤骚S形曲线野性诱人 苗俊复制父神颜高大威猛
苗侨伟与仔女合体于加拿大睇世界杯 苗彤骚S形曲线野性诱人 苗俊复制父神颜高大威猛
影视圈
7小时前
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
00:31
车Cam直击│中九龙绕道拖头自炒撞墙 预制组件堕下 毁烂10米管道墙
突发
1小时前
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
暑假北上搭东铁有著数！八达通3大港铁跨境优惠 1类人免费往来罗湖/落马洲 长者乐悠咭拍咭减$6
旅游
4小时前
大律师关百安涉醉酒驾驶撞伤人，被控醉驾及危驾致他人受严重伤害罪。
00:54
涉年初沙田醉驾酿一伤 大律师关百安被控危驾致重伤等2罪 准保释至8月待转介区院
社会
6小时前