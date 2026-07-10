NBA｜快艇「阴阳合约」调查未有结果 速龙急煞停李安纳回归避「孭飞」

NBA休季重磅交易频出，早前快艇和速龙达成交易，李安纳将重返速龙，然而这笔大交易或未能完成，因快艇和李安纳的「阴阳合同」事件还在中，联盟告知速龙若完成交易或要承担调查结果的风险，因此选择将交易叫停，待调查结果出炉才继续后续交易工作。

今个休赛季速龙送出英格姆和迪克及多个选秀权，从快艇交易回首冠功臣李安纳。AFP

早前快艇和速龙达成交易，李安纳将重返速龙，然而这笔大交易或未能完成。AF{

李安纳阴阳合约调查未完 速龙煞停交易避风险

今个休赛季速龙送出英格姆和迪克及多个选秀权，从快艇交易回首冠功臣李安纳，然而此笔交易案却现未知数，皆因联盟在季初便开始调查快艇为规避薪资上限，利用一间名为「Aspiration」的公司和李安纳签订代言合约，籍此用更便宜的年薪去签下李安纳，事件在「Aspiration」宣告破产后爆出。

李安纳在2018-19球季带领速龙夺得队史首座冠军，并荣获总决赛MVP。AFP

据名记Shams Charania报道以及球队声明，速龙指收到联盟通知，因关于该案的调查还未完结，若交易完成球团将要承担李安纳可能会面临的惩罚，因此选择将交易煞停至调查结束，速龙亦重申渴望李安纳的回归，亦希望事情可以尽快结束。快艇则指出在过去10个月一直全力配合联盟的调查，并重申球队没有借「Aspiration」来向李安纳输送任何资金，并声称球队也是事件的受害者之一。

快艇班主波马因投资Aspiration因此被指是阴阳合同的推手之一。AFP

李安纳在2018-19球季带领速龙夺得队史首座冠军，并荣获总决赛MVP，但之后他便以自由球员身份转投快艇，而速龙上季亦以东岸第5闯入季后赛，但在首轮以3:4不敌骑士出局，今次交易亦被认为是一次重大的引援。