NBA｜米曹2.73亿顶薪续约 等待占士回巢骑士 哈登愿降薪成人之美

克里夫兰骑士当家球星米曹（Donovan Mitchell）落实以4年2.73亿美元的顶薪合约提前续约。更令外界关注的是，有传这支东岸劲旅正处于「大帝」勒邦占士（LeBron James）争夺战的领先位置，就连哈登（James Harden）也表态愿意调整合约，助骑士腾出薪酬空间，促成占士「二度回巢」联手争霸。

米曹2.73亿顶薪续约骑士。路透社

哈登愿降薪为签约占士腾出薪资空间。路透社

骑士是占士下家的「第一梯队」。路透社

放弃明夏更大合约 米曹提早续约表忠

据ESPN报道，米曹已同意与骑士签下一份4年2.73亿美元（约21.3亿港元）的顶薪续约合约，当中包含2030-31球季的球员选项，以及全额交易保证金（Trade kicker），这份新约将取代他原本在2027年的球员选项。

薪资专家指出，米曹其实大可等到明年夏天才续约，届时他最高可签下一份5年3.53亿美元的超级巨约（多赚约8,000万美元）。然而，他选择在具备续约资格的首天便立即动笔，以实际行动向克里夫兰展现长留球队的决心与忠诚，同时亦用行动腾出薪酬空间，等待勒邦占士的决定。

占士争夺战白热化 骑士处第一梯队

米曹确定留队，无疑为骑士招募巨星打下强心针。消息人士透露，若勒邦占士决定重返克里夫兰，米曹将非常欢迎这位传奇球星回巢。

著名记者Shams Charania指出，目前占士的潜在新东家包括骑士、热火、勇士、76人及木狼。Shams表示：「自从76人得到谢伦布朗（Jaylen Brown）后，占士正非常认真地考虑他们的招募方案。但就目前我与各队交流所得的反馈，骑士、热火和76人无疑处于领先的第一梯队，其他球队则暂时处于外围。」

哈登愿改合约条款 助骑士腾出空间

为了促成「大帝」回归，骑士甚至可能获得意想不到的助力。据ESPN记者Brian Windhorst透露，哈登目前正密切关注占士的去向，甚至愿意为此作出牺牲。

Windhorst在节目中直言：「哈登正在等待勒邦占士的决定。如果这能帮助骑士腾出更多薪酬空间来签下占士，我认为哈登绝对愿意改变自己合约的条款。」这意味著哈登甘愿在薪酬上作出让步，为骑士打造豪华争标阵容大开绿灯。随著各方条件逐渐成形，占士究竟会披上谁的战衣，将成为今夏NBA休赛期的最大悬念。