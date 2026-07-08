NBA｜视多伦多为永远的家 路维签一日合约以速龙身份退役 告别20年辉煌生涯

40岁的星级控卫路维（Kyle Lowry）近日正式退役。这位在NBA征战长达20个球季的传奇老将，在社交媒体上宣布与多伦多速龙签下一纸象征式的「一日合约」，在他视之为「家」、并曾带领球队夺得2019年NBA总冠军的城市，为职业生涯画上完美句号。

特意拣「7月7日」公布 向经典7号球衣致敬

路维选择在美国时间7月7日公布这项决定绝非偶然，这显然是为了向他效力速龙时所穿的标志性「7号」球衣致敬。

他在告别影片中感性地说：「感谢我的家人、朋友、队友、教练、对手、工作人员、媒体，特别是球迷。这一切都是因为你们。谢谢多伦多，谢谢加拿大。正如我一直跟你们说的，这件事正式落实了。我将以速龙球员的身份退役——20年又1天。永远的7号。我爱你们。」

影片发布后，致敬之声随即如雪片般飞来，许多球迷都尊称他为「GROAT」（Greatest Raptor of All Time，队史最伟大速龙球员）。谈到多伦多，这位费城土生土长的球星动情地表示：「这里是家。家是一种感觉，一种安逸，是一个你一直想待下去的地方，一个让你充满归属感的地方。」事实上，路维在速龙的历史地位的确无可取代，他目前仍包办速龙队史总助攻及总偷波次数的榜首，同时亦是队史的「三分王」。

NBA史上仅12人征战20季 转战评述员延续篮球路

路维是NBA史上仅有12位能在联盟打滚20个球季的铁人之一，在控球后卫中，目前更只有他与基斯保罗（Chris Paul）能达成此成就。路维生涯的巅峰期全数奉献给多伦多，他在速龙的9年间6度入选全明星赛，并在2015-16球季入选NBA最佳阵容，同年更代表美国队赢得里约奥运金牌。当然最重要的，是他在2019年与李安纳（Kawhi Leonard）携手，为多伦多带来队史首座NBA总冠军。

结束球员生涯后，据报路维已准备好迎接新挑战，将转战幕前担任赛事评述员，未来会以另一种身份，继续活跃于他最爱的篮球圈。