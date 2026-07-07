NBA｜「字母哥」转投热火鬼转用7号 34号球衣上架仅数小时即绝版

今个休赛季最受注目的必然是「字母哥」安迪杜古普转投热火，来季将与「83分先生」艾迪巴约组成双塔征战，但周一交易才刚生效热火亦已上架「字母哥」一直穿着的34号球衣，但仅过数小时便宣布将转穿7号，上架的34号球衣仅数小时即作废。

「字母哥」转投热火将改穿7号球衣。热火X图片

「字母哥」热火34号球衣上架数小时即绝版

「字母哥」今季宣布离开效力13季的公鹿，转投另一东岸劲旅热火，本身由他出道至今一直是穿着34号球衣，外界和球团亦一直预料他将继续沿用，但事情却出现变化，事关在交易生效的同日「字母哥」参与直播主N3on的节目时透露自己有意换球衣号码，并指7号也是一个不错的号码。

「字母哥」34号球衣上架仅数小时即绝版。Will Manso X图片

消息一出即引起外界关注，事关热火的官方网店和门市亦已上架「字母哥」的34号球衣，数小时后热亦正式宣布「字母哥」将改穿7号球衣，34号球衣上架仅数小时即绝版。而热火也表示就已购入或订购球衣的球迷作出安排，若从网店订购的球衣将直接改发为7号，而经实体店购入的球迷亦可直接透过球团更换，亦可以选择保留。