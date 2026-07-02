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NBA｜绿军「贱卖」谢伦布朗 FMVP转投76人换保罗佐治 外媒怒批历史第二差交易

篮球天地
更新时间：11:15 2026-07-02 HKT
发布时间：11:15 2026-07-02 HKT

NBA休赛期震撼弹层出不穷！据外媒报导，波士顿塞尔特人已同意将2024年总决赛MVP谢伦布朗（Jaylen Brown）交易至东岸死敌费城76人，换来36岁的老将保罗佐治（Paul George）及四个选秀权。这宗重磅交易不仅彻底拆散了绿军引以为傲的「双探花」组合，更令东岸的争冠格局迎来大洗牌。

错失字母哥 绿军狠心将布朗摆上货架

权威记者Shams Charania报道，76人为得到谢伦布朗，送出了保罗佐治、两个首轮签（2028、2031年）及两个次轮签（2028、2030年）。其中2031年首轮为无保护，2028年首轮则附带对绿军有利的互换权；而两个次轮签亦是从多支球队中挑选最高顺位的优质资产。

事实上，谢伦布朗在波士顿的未来早有暗涌。绿军原本打算以他加上两个无保护首轮签，向公鹿报价交易「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo），惟公鹿最终选择与热火交易。求购失败后，绿军管理层随即将布朗「摆上货架」向全联盟兜售，最终促成这宗与76人的交易。根据外媒报导，布朗本人从未主动要求离队。

曾嘲安比「插水」 如今化敌为友组巨头

即将在10月踏入30岁的谢伦布朗上季打出生涯年，场均交出28.7分、6.9个篮板及5.1次助攻，带领绿军豪取56胜，个人更在MVP票选排第六并入选年度最佳阵容二队。自2016年入行以来，他已累积上阵142场季后赛，冠绝全联盟。

身价暴跌遭「贱卖」 业界震惊批历史第二差

虽然谢伦布朗被绿军兜售已非秘密，但几乎只换回两个首圈签加老将的「贱卖」操作，确实出乎外界意料。毕竟绿军早前曾以他作为筹码求购「字母哥」这级别的巨星，现实却只换来已届36岁、步入生涯尾声的保罗佐治。有美媒甚至狠批：「如果当积（Luka Doncic）去湖人的交易是历史最差，那么这次塞尔特人送走谢伦布朗就是历史第二差！」

就连权威记者Shams Charania亦在电视节目中透露自己的电话被打爆：「联盟中到处都是发短讯问我『保罗佐治加选秀权？』的人。自从谢伦布朗被摆上货架后，他的身价不知为何就开始暴跌。」

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