NBA｜「北境之王」回巢 李安纳重返多伦多速龙 快艇进入重建

NBA再爆震撼弹！据外媒报道，洛杉矶快艇已同意将当家球星李安纳（Kawhi Leonard）交易至多伦多速龙。快艇将从这笔交易中换来明星前锋英格姆（Brandon Ingram）、小将迪克（Gradey Dick）以及多个首圈选秀权。这意味著刚满35岁的李安纳在效力快艇6个球季后，将重返2019年带领速龙夺得总冠军的「福地」，而快艇亦正式宣告全面步入重建新时代。

豪掷英格姆加选秀权 速龙迎FMVP回归

根据ESPN消息指，速龙为迎回这位昔日夺冠功臣付出了巨大代价，送出英格姆、迪克、2031及2033年无保护首圈选秀权、2027年首圈选秀权互换，以及两个次圈选秀权。李安纳曾在2018-19球季短暂效力速龙一年，当季季后赛狂轰史上第三高的732分，并为多伦多带来了队史第一个总冠军，他个人亦荣膺FMVP。

根据报导李安纳对速龙管理层十分熟悉，亦钟情多伦多这座城市，相信球队能在东岸具备争冠实力。同时李安纳已决定在多伦多「终老」并在此退役，将职业生涯的最后篇章留在这支曾一起创造历史的球队，预计他有资格与球队签下一份2年1.237亿美元的顶薪续约合同。

快艇改变方针 彻底走向年轻化

李安纳上季打出回春表现，常规赛上阵65场，场均交出27.9分，并入选年度最佳阵容二队。然而，快艇仅取得42胜40负的战绩，更在附加赛不敌勇士出局。尽管球队曾在4月扬言希望留下李安纳，但球队今夏未有提供长约承诺，最终决定分道扬镳。

事实上，快艇早前已先后将哈登（James Harden）及苏巴（Ivica Zubac）交易换取年轻资产及选秀权，如今再送走最后一位超级球星，球队的重建意图已十分明显。

伤患摧毁夺冠梦 快艇豪华锋线黯然落幕

李安纳的离队，标志著快艇一个时代的终结。2019年夏天，快艇送出大量未来资产换来保罗佐治（Paul George），成功吸引李安纳加盟，震惊全联盟。然而，这对星级双核多年来饱受伤患及「负荷管理」困扰。无论是2020年「泡泡圈」次圈遭金块惊天逆转，还是2021年杀入西岸决赛但李安纳因十字韧带撕裂报销，都令球迷扼腕叹息。