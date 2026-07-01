NBA｜占士震撼告别湖人 或重组「占眉」 赴勇士联手居利格连建四巨头

勒邦占士（LeBron James）将迎来史无前例的第24个NBA球季，但他身上的球衣将不再是紫金战袍。据知名记者查兰尼亚（Shams Charania）报道，占士的经理人列治保罗（Rich Paul）已正式通知洛杉矶湖人，这位即将42岁的超级巨星将会离队另觅新东家，预计金州勇士将成为其热门下家。

和平分手 珍妮巴斯：永远感激占士

湖人班主珍妮巴斯（Jeanie Buss）发表声明，感谢占士8年来的贡献：「占士是史上最伟大的运动员之一。我们永远感激他为湖人带来的荣耀，包括在2020年最艰难时期领军夺冠，以及披上紫金战袍时打破的无数纪录。他永远是湖人大家庭珍视的一员。」占士亦在社交平台发文告别，直言「穿上湖人球衣是真正的荣耀」，并希望自己「效力期间能让大家感到骄傲」。

No, THANK YOU! Truly a honor to wear the 💜💛 while trying to continuing the greatness & legacies that came before me! Hope I made a few proud during my stint. 🙏🏾🫡👑 https://t.co/RmQ6uvvgv0 — LeBron James (@KingJames) June 30, 2026

勇士强势斟介 骑士热火伺机而动

随著自由市场大门开启，勇士正计划全力追求占士。为腾出薪酬空间，勇士悍将戴文格连（Draymond Green）已拒绝执行2,760万美元的球员选项。更震撼的是，消息指勇士正酝酿与巫师交易，试图换来安东尼戴维斯（Anthony Davis），让这对昔日湖人夺冠拍档在湾区重聚，与居利及格连组成震惊联盟的超级阵容。不过，占士的旧东家骑士及热火亦有意加入争夺战。消息人士透露，占士对决定下家「并不急进」。

传奇不老 当积发文致敬

尽管占士上季因坐骨神经痛仅上阵60场，导致连续21年入选最佳阵容的纪录断缆，但这位四届MVP依然保持著令人难以置信的竞技状态。上季常规赛他场均交出20.9分、7.2次助攻及6.1个篮板；季后赛更将上阵时间提升至38.4分钟，数据上涨至23.2分，并在队友当积（Luka Doncic）因大腿后肌受伤缺阵下，单核领军在首圈淘汰火箭。对于这位传奇老大哥的离队，当积亦在社交媒体发文致敬：「能与你并肩作战并向你学习，是我的荣幸。」