Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜占士震撼告别湖人 或重组「占眉」 赴勇士联手居利格连建四巨头

篮球天地
更新时间：04:18 2026-07-01 HKT
发布时间：04:18 2026-07-01 HKT

勒邦占士（LeBron James）将迎来史无前例的第24个NBA球季，但他身上的球衣将不再是紫金战袍。据知名记者查兰尼亚（Shams Charania）报道，占士的经理人列治保罗（Rich Paul）已正式通知洛杉矶湖人，这位即将42岁的超级巨星将会离队另觅新东家，预计金州勇士将成为其热门下家。

和平分手 珍妮巴斯：永远感激占士

湖人班主珍妮巴斯（Jeanie Buss）发表声明，感谢占士8年来的贡献：「占士是史上最伟大的运动员之一。我们永远感激他为湖人带来的荣耀，包括在2020年最艰难时期领军夺冠，以及披上紫金战袍时打破的无数纪录。他永远是湖人大家庭珍视的一员。」占士亦在社交平台发文告别，直言「穿上湖人球衣是真正的荣耀」，并希望自己「效力期间能让大家感到骄傲」。

勇士强势斟介 骑士热火伺机而动

随著自由市场大门开启，勇士正计划全力追求占士。为腾出薪酬空间，勇士悍将戴文格连（Draymond Green）已拒绝执行2,760万美元的球员选项。更震撼的是，消息指勇士正酝酿与巫师交易，试图换来安东尼戴维斯（Anthony Davis），让这对昔日湖人夺冠拍档在湾区重聚，与居利及格连组成震惊联盟的超级阵容。不过，占士的旧东家骑士及热火亦有意加入争夺战。消息人士透露，占士对决定下家「并不急进」。

传奇不老 当积发文致敬

尽管占士上季因坐骨神经痛仅上阵60场，导致连续21年入选最佳阵容的纪录断缆，但这位四届MVP依然保持著令人难以置信的竞技状态。上季常规赛他场均交出20.9分、7.2次助攻及6.1个篮板；季后赛更将上阵时间提升至38.4分钟，数据上涨至23.2分，并在队友当积（Luka Doncic）因大腿后肌受伤缺阵下，单核领军在首圈淘汰火箭。对于这位传奇老大哥的离队，当积亦在社交媒体发文致敬：「能与你并肩作战并向你学习，是我的荣幸。」

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
时事热话
17小时前
WhatsApp重大私隐更新｜新增「用户名」无电话号码都可对话！即睇2步预先登记抢名教学
WhatsApp重大私隐更新｜新增「用户名」无电话号码都可对话！即睇4步预先登记抢名教学
生活百科
15小时前
长者七一优惠！8大交通/餐饮/景点 长者咭、乐悠咭折扣 自助餐半价、蛋挞71折、$18下午茶餐
长者七一优惠！8大交通/餐饮/景点 长者咭、乐悠咭折扣 自助餐半价、蛋挞71折、$18下午茶餐
生活百科
10小时前
黄家驹逝世33年丨黄贯中痛忆青春定格像刀割那么痛 唯一旧爱林楚麒终极现身
黄家驹逝世33年丨黄贯中痛忆青春定格像刀割那么痛 唯一旧爱林楚麒终极现身
影视圈
11小时前
必抢$88任食片皮鸭+点心放题！180分钟叹即制小菜招牌点心 再送原只鲍鱼佛跳墙灌汤饺
必抢$88任食片皮鸭+点心放题！180分钟叹即制小菜招牌点心 再送原只鲍鱼佛跳墙灌汤饺
饮食
10小时前
六合彩｜头奖$3900万今晚搅珠 即睇近期30期最幸运号码
六合彩｜头奖$3900万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
7小时前
夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻
夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻
生活百科
12小时前
半小时痛失50万！新型「真人+AI」洗脑骗局杀到 化身「假HKTVmall」陷阱 网民震惊：唔敢话唔中招｜Juicy叮
半小时痛失50万！新型「真人+AI」洗脑骗局杀到 化身「假HKTVmall」陷阱 网民震惊：唔敢话唔中招｜Juicy叮
时事热话
13小时前
郭文贵被判囚30年，没收近9亿美元。
逃亡富商郭文贵借反共诈骗逾千人 美国法院重判监30年没收近9亿美元
即时中国
9小时前
蔡一凤败诉需付讼费。资料图片
蔡一凤入禀追赵薇前夫黄有龙1亿中介费 高院裁定败诉需付讼费
社会
13小时前