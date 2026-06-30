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NBA｜灰熊下定决心重建 据报将莫兰特交易至拓荒者

篮球天地
更新时间：13:29 2026-06-30 HKT
发布时间：13:29 2026-06-30 HKT

灰熊已决心彻底重建，据ESPN报导指将会将球队「一哥」莫兰特（Ja Morant）送到拓荒者，换入谢拉美格兰（Jerami Grant）和基斯梅利（Kris Murray），若确定交易亦2021-22球季打到西岸第二杀入西岸准决赛的4子已全部离队。

而莫兰特性格亦令他饱受争议，他曾2次在直播中展露枪械，最终被联盟勒令禁赛25场。AFP
而莫兰特性格亦令他饱受争议，他曾2次在直播中展露枪械，最终被联盟勒令禁赛25场。AFP
灰熊将送出莫兰特至拓荒者，换来谢拉美格兰和基斯梅利。AFP
灰熊将送出莫兰特至拓荒者，换来谢拉美格兰和基斯梅利。AFP

灰熊送走「枪王」莫兰特 21-23年班底全数离队

NBA休赛期再有重大转队消息，据名记Shams Charania指灰熊将送出莫兰特至拓荒者，换来谢拉美格兰和基斯梅利，正式宣布球队进入重建。莫兰特2019年榜眼被灰熊选中，生涯平均贡献22.4分和7.4助攻，在21-23年之间和谢伦积逊(Jaren Jackson Jr.)、D布鲁士(Dillion Brooks)和班恩(Desmond Bane)连续2季打入西岸第2和打入季后赛。

在莫兰特离队后当初的4子亦已全部离队。AFP
在莫兰特离队后当初的4子亦已全部离队。AFP

然而莫兰特性格亦令他饱受争议，他曾2次在直播中展露枪械，最终被联盟勒令禁赛25场，随后也受伤病影响，在过去3个赛季中他仅上阵79场，在莫兰特离队后当初的4子亦已全部离队，但值得留意是目前拓荒者的后卫已有祖贺里迪(Jrue Holiday)、连纳(Damian Lillard)和亨达臣(Scoot Henderson)，加上莫兰特的话将会有4位卫，相信在开季前会再作调整。


 

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