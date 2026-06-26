NBA｜木狼重磅交易换「三球」 豪组梦幻后场 孤注一掷 未来7年无首轮控制权

美加墨世界杯进行得如火如荼，NBA休赛期同样震撼不断！明尼苏达木狼近期出手频频，今日再度抛出重磅震撼弹。木狼送出前最佳第六人拿斯列特（Naz Reid）及大量未来选秀权，换来夏洛特黄蜂当家控卫「三球」拿美路波尔（LaMelo Ball）。此举标志著木狼成功将2020年选秀大会的「状元与探花」收归旗下，组成安东尼爱华士（Anthony Edwards）与波尔的梦幻后场新核心，亦彻底展现了球队为争夺总冠军「孤注一掷」的决心。

据ESPN权威记者Shams Charania周四报道，木狼与黄蜂达成这笔重磅交易，除了「三球」外，木狼亦得到后卫祖殊格连（Josh Green）。为了得到这位星级控卫，木狼可谓彻底「清仓」，不仅送出实力内线拿斯列特，更一口气交出2033年无保护首轮签、三个次轮签（2029、2032及2033年），以及2028、2030和2032年的首轮互换权。

拿斯列特（右）曾经在木狼拿到最佳第六人。AP

拿斯列特（右）曾经在木狼拿到最佳第六人。路透社

清走林度腾空间 豪组年轻三巨头

木狼篮球营运总裁康纳利（Tim Connelly）一直渴望为当家球星爱华士寻找星级拍档。随著后卫迪云逊祖（Donte DiVincenzo）在上季季后赛跟腱断裂，球队控卫位置出现严重空缺，最终促成了今次交易。

事实上，木狼赢在当下的操作早有迹可寻。日前球队已将三届全明星前锋林度（Julius Randle）交易至篮网以清理薪金空间，并随即签下上季季后赛淘汰金块的奇兵功臣杜辛姆（Ayo Dosunmu）。如今再有大动作，木狼将以24岁的爱华士、即将25岁的波尔，以及25岁前锋麦丹尼斯（Jaden McDaniels）组成核心阵容。三人合约均至少去到2028-29球季，未来数年势成西岸争标大热。

世纪豪赌！至2034年前无首轮控制权

虽然不知道爱华士和波尔的合作会产生怎样的化学反应，但这连串操作，标志著木狼管理层对于总冠军的追求已到了「毫无保留」的地步。经过今次交易后，木狼彻底透支了球队未来的7年，直到2034年都无法自主支配自己的首轮选秀权，堪称一场世纪豪赌。翻查资料，木狼2027及2029年的首轮签早前已因高拔（Rudy Gobert）交易案送往爵士，2031年首轮签亦在交易中落入马刺手中；如今为了得到波尔，球队再将2033年首轮签直接送予黄蜂，并交出2028、2030及2032年的首轮互换权，意味著球队未来7年的命脉已全数押注在现有阵容之上。