NBA｜你又将天赋带到迈阿密？「字母哥」结束13年公鹿生涯 据报将加盟热火

NBA自由市场爆出惊天大交易！据外媒报导，密尔沃基公鹿已同意将当家球星「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）交易至迈亚密热火。这宗大交易不但标志著字母哥13年公鹿生涯正式画上句号，亦意味著热火将组成争标新势力。

热火豪掷4将加首轮签 莱利再组巨头阵

根据ESPN报导，公鹿将「字母哥」安迪杜甘普及前锋波迪斯（Bobby Portis）交易至迈亚密热火，而热火为得到这位两届常规赛MVP，付出了极大代价，包括：泰莱希路（Tyler Herro）、查基斯（Jaime Jaquez Jr.）、韦亚（Kel'el Ware）、耶古斯安尼斯（Kasparas Jakucionis），以及2031和2033年的无保护首轮签、今年的13号签、2030年首轮互换权及2033年次轮签。交易将于7月6日正式落实，目前双方保留了扩大为多方交易的空间。

热火总裁莱利（Pat Riley）再次展现其招揽巨星的功力，字母哥将追随勒邦占士、奥尼尔及保殊等名将的步伐登陆南滩，并与「83分先生」艾迪巴约（Bam Adebayo）联手，带领去季仅排东岸第10、无缘季后赛的热火重返争标行列。

艾迪巴约83分超越高比。AFP

艾迪巴约罚球以43投36中打破联盟历史。AFP

至于公鹿方面，球队换来了4名极具潜力的年轻战将。26岁的泰莱希路是威斯康辛州本地人，曾在2025年入选明星赛；25岁的查基斯去季在最佳第六人票选高踞第二；加上22岁的7呎长人韦亚及20岁的去届新秀耶古斯安尼斯，公鹿囤积了大量年轻资产与选秀权，为新帅泰莱赞坚斯（Taylor Jenkins）重建球队打下基础。

希路作为交易主角将会奔赴密尔沃基。AP

希路作为交易主角将会奔赴密尔沃基。路透社

25岁的查基斯（左）上季在最佳第六人票选高踞第二。路透社

前锋波迪斯近年在公鹿阵中一直扮演重要角色。路透社

拒绝绿军即战力报价 著眼未来重建

据悉，公鹿近周曾与热火及波士顿塞尔特人进行深入谈判。塞尔特人对字母哥虎视眈眈，甚至开出以2024年总决赛MVP谢伦布朗（Jaylen Brown）加上两个首轮签的极具诚意报价。然而，公鹿最终选择了热火的方案，原因是球队希望获得更多薪酬空间弹性及长远的重建资本，而非换来另一位巨星作即时拼搏。值得一提的是，这已是绿军总裁史堤芬斯（Brad Stevens）近年第二次将谢伦布朗放上交易枱，对上一次是2022年尝试报价争夺杜兰特（Kevin Durant）。

由于字母哥的合约剩余一年保证期（2027年为球员选项），他在这次交易中拥有极大话语权。字母哥和热火之间的绯闻早已甚嚣尘上，任何愿意接手的球队都必须确保字母哥愿意续约，这令字母哥在勒邦占士之后，可以再一次「将天赋带到迈阿密」。