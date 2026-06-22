篮球｜首届「CYBE全国青少年篮球精英赛（香港区）」圆满落幕 冠亚军队伍将代表香港出战扬州全国总决赛

本港首次主办的「CYBE全国青少年篮球精英赛（香港区）」昨日（21日）于九龙湾启业运动场顺利举行并圆满落幕。经过一整天的激烈角逐，四个年龄组别（U16、U14、U12、U10）的冠、亚、季军队伍顺利诞生。各组别的冠、亚军队伍将有机会代表香港，出战今年8月于江苏扬州举行的全国总决赛，与内地精英一较高下。

首届「CYBE全国青少年篮球精英赛（香港区）」圆满落幕。公关图片

首届「CYBE全国青少年篮球精英赛（香港区）」圆满落幕。公关图片

逾百人参与篮球盛事 激战32场决出王者

是次香港赛区赛事反应热烈，吸引了八支校队、两支地区体育会及多支本地篮球球会组队参赛，连同球员及家长在内，共数百人参与这项篮球盛事。赛事合共进行了32场精彩对决，各参赛队伍经过小组赛、准决赛及决赛的重重考验，最终决出各组别的优胜队伍。

袁皓添荣膺MVP 陈卓健夺最佳教练

个人奖项方面，U14组别冠军「首席」队的前锋袁皓添凭借出色表现，荣膺赛事「最有价值球员（MVP）」。而「最佳教练」殊荣则由陈卓健夺得，他于今次赛事中领军表现卓越，成功带领「离岛区体育会」及「摘星基金会」分别勇夺U12及U10组别双料冠军。

赛会亦深感荣幸，邀请到多位重量级嘉宾主持颁奖仪式，包括东区区议员何毅淦先生、中国香港儿童运动协会创会会长劳俊杰先生、湾仔区议会增选委员黄守东先生，以及「超三」江苏香江猛虎领队钟国纬先生。

附2026年「CYBE香港站」赛事成绩总览：

U16组

冠军：萃星

亚军：太阳队

季军：可风中学

U14组

冠军：首席

亚军：萃星一队

季军：Oxford Road

U12组

冠军：离岛区体育会

亚军：乐动

季军：中西区圣安多尼小学

U10组

冠军：摘星基金会

亚军：农圃道官立小学

季军：中西区圣安多尼小学

关于「CYBE青少年篮球精英赛」（China Youth Basketball Elite）：

「CYBE青少年篮球精英赛」是一项全新的全国性青少年篮球赛事，于2025年9月正式启动，首个完整赛季为2025年10月至2026年8月。赛事由前CBA球员滕贺麒、现役CBA球员葛昭宝及WCBA球员联合创办，并由王非、郑薇等篮球名宿担任赛事委员发起。

赛事主要面向6至14岁的青少年，设有多个年龄组别，并增设高中组「两岸邀请赛」。赛事规模庞大，全国分站赛覆盖超过40个城市，参赛球员逾万人，而2026年8月的总决赛将落户江苏扬州。

此外，CYBE赛事已纳入全国「全民健身大赛」体系，参赛球员可获「一赛双证」（CYBE证书及全民健身大赛证书）。赛事的创办宗旨，是为了解决全国青训中具天赋的基层球员缺乏晋升阶梯的问题。透过搭建这个民间赛事平台，让各省市篮球单位及中小学能够发掘并吸纳有潜质的篮球少年，为他们提供进入体育单位培训甚至职业青年队的选材桥梁。