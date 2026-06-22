Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

篮球｜首届「CYBE全国青少年篮球精英赛（香港区）」圆满落幕 冠亚军队伍将代表香港出战扬州全国总决赛

篮球天地
更新时间：17:56 2026-06-22 HKT
发布时间：17:56 2026-06-22 HKT

本港首次主办的「CYBE全国青少年篮球精英赛（香港区）」昨日（21日）于九龙湾启业运动场顺利举行并圆满落幕。经过一整天的激烈角逐，四个年龄组别（U16、U14、U12、U10）的冠、亚、季军队伍顺利诞生。各组别的冠、亚军队伍将有机会代表香港，出战今年8月于江苏扬州举行的全国总决赛，与内地精英一较高下。

首届「CYBE全国青少年篮球精英赛（香港区）」圆满落幕。公关图片
首届「CYBE全国青少年篮球精英赛（香港区）」圆满落幕。公关图片
首届「CYBE全国青少年篮球精英赛（香港区）」圆满落幕。公关图片
首届「CYBE全国青少年篮球精英赛（香港区）」圆满落幕。公关图片

逾百人参与篮球盛事 激战32场决出王者

是次香港赛区赛事反应热烈，吸引了八支校队、两支地区体育会及多支本地篮球球会组队参赛，连同球员及家长在内，共数百人参与这项篮球盛事。赛事合共进行了32场精彩对决，各参赛队伍经过小组赛、准决赛及决赛的重重考验，最终决出各组别的优胜队伍。

袁皓添荣膺MVP 陈卓健夺最佳教练

个人奖项方面，U14组别冠军「首席」队的前锋袁皓添凭借出色表现，荣膺赛事「最有价值球员（MVP）」。而「最佳教练」殊荣则由陈卓健夺得，他于今次赛事中领军表现卓越，成功带领「离岛区体育会」及「摘星基金会」分别勇夺U12及U10组别双料冠军。

赛会亦深感荣幸，邀请到多位重量级嘉宾主持颁奖仪式，包括东区区议员何毅淦先生、中国香港儿童运动协会创会会长劳俊杰先生、湾仔区议会增选委员黄守东先生，以及「超三」江苏香江猛虎领队钟国纬先生。

 

 

附2026年「CYBE香港站」赛事成绩总览：

U16组
冠军：萃星
亚军：太阳队
季军：可风中学

U14组
冠军：首席
亚军：萃星一队
季军：Oxford Road

U12组
冠军：离岛区体育会
亚军：乐动
季军：中西区圣安多尼小学

U10组
冠军：摘星基金会
亚军：农圃道官立小学
季军：中西区圣安多尼小学

 

关于「CYBE青少年篮球精英赛」（China Youth Basketball Elite）：

「CYBE青少年篮球精英赛」是一项全新的全国性青少年篮球赛事，于2025年9月正式启动，首个完整赛季为2025年10月至2026年8月。赛事由前CBA球员滕贺麒、现役CBA球员葛昭宝及WCBA球员联合创办，并由王非、郑薇等篮球名宿担任赛事委员发起。

赛事主要面向6至14岁的青少年，设有多个年龄组别，并增设高中组「两岸邀请赛」。赛事规模庞大，全国分站赛覆盖超过40个城市，参赛球员逾万人，而2026年8月的总决赛将落户江苏扬州。

此外，CYBE赛事已纳入全国「全民健身大赛」体系，参赛球员可获「一赛双证」（CYBE证书及全民健身大赛证书）。赛事的创办宗旨，是为了解决全国青训中具天赋的基层球员缺乏晋升阶梯的问题。透过搭建这个民间赛事平台，让各省市篮球单位及中小学能够发掘并吸纳有潜质的篮球少年，为他们提供进入体育单位培训甚至职业青年队的选材桥梁。

即睇世界杯最新战报↓

即睇世界杯最新战报↓

最Hit
15岁情侣偷尝禁果兼肛交 女方分手2年后报警 22岁男获有条件释放 自签$2000保证两年内不犯案
15岁情侣偷尝禁果兼肛交 女方分手2年后报警 22岁男获有条件释放 自签$2000保证两年内不犯案
社会
6小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
8小时前
毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国
毛舜筠晒家庭照为老公区丁平庆父亲节 女婿Andrew罕现身成焦点 结婚2年定居美国
影视圈
8小时前
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
性感女神符钰晶近照流出 闪嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 潇洒离婚再嫁武术冠军风韵犹存
影视圈
9小时前
「周街都50K啦！」离地父母狂踩2万起薪亲生仔：「系咪谂住住㓥房？」超狂背景曝光网民秒懂｜Juicy叮
「周街都50K啦！」离地父母狂踩2万起薪亲生仔：「系咪谂住住㓥房？」超狂背景曝光网民秒懂｜Juicy叮
时事热话
4小时前
施可莹离世｜生前申请成「大体老师」遗爱人间 捐遗体助医科生学习｜即睇港大中大遗体捐赠计划
施可莹离世｜生前申请成「大体老师」遗爱人间 捐遗体助医科生学习｜即睇港大中大遗体捐赠计划
医生教室
6小时前
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
影视圈
4小时前
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
初级大人必学！烚蛋用冷水定热水好？一文即睇3种熟度最佳煮法 零失败不破裂
食用安全
10小时前
美心MX两店6.30同步结业！海怡半岛/西九龙中心 港岛区版图缩减仅余6分店...
美心MX两店月底同步结业！海怡半岛、西九龙中心租约期满 港岛区版图缩至6分店
饮食
5小时前
手机广东话语音输入失准？关闭1个隐藏设定 秒解决错字问题 网民实测：好似真系准咗
手机广东话语音输入失准？关闭1个隐藏设定 秒解决错字问题 网民实测：好似真系准咗
生活百科
2026-06-21 13:00 HKT