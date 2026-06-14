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NBA总决赛｜般臣轰45分再演逆转戏码 纽约人破53年锦标荒膺「双冠王」

篮球天地
更新时间：11:43 2026-06-14 HKT
发布时间：11:43 2026-06-14 HKT

53年的漫长等待，纽约人终于重温总冠军美梦！NBA总决赛上演惊天逆转，纽约人在最多落后16分的绝境下，凭借当家球星般臣（Jalen Brunson）大发神威狂轰全场最高的45分，领军绝地反击以94:90击退马刺。纽约人不但打破半世纪的锦标荒，更继早前夺得NBA杯后，成为联盟史上首支单季囊括两项大赛锦标的「双料冠军」

今仗的比赛进程犹如早前赛事的翻版，马刺开局先声夺人，一度建立起16分的领先优势。然而，韧力十足的纽约人未有轻言放弃，在末节吹响反攻号角，逐步收复失地，更于最后关头成功扳平兼反超前。战至生死时刻，随著马刺超新星云班耶马（Victor Wembanyama）的关键三分远射弹框而出，未能扭转败局，全场随即陷入一片欢腾。

纽约人最终以94:90惊险奠胜，自1973年后、时隔53年再度捧走奥拜恩杯。这支东岸传统劲旅今季表现八面玲珑，季中已率先拿下NBA杯（季中锦标赛）冠军，如今再于总决赛登顶，缔造历史成为NBA史上第一支「双冠王」球队，为这个神奇球季画上完美句号。

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