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NBA｜居里签约中国品牌李宁 据报代言合约长达10年

篮球天地
更新时间：12:11 2026-06-02 HKT
发布时间：12:11 2026-06-02 HKT

勇士超级巨星控卫史提芬居里(Stephen Curry)去年11月与运动品牌Under Armour结束过去长达13年的合作，周一「咖喱仔」宣布与中国运动品牌李宁签约，据指代言合约长达10年，并涵盖除篮球外多个领域。

居里签约中国品牌李寜，据报代言合约长达10年。AP
居里签约中国品牌李寜，据报代言合约长达10年。AP

居里签约李宁 产品甚至涵盖高尔夫球

居里去年与代言超过10年的Under Armour宣布分手，代言自由身的他去季每场亮相会穿什么鞋亦成焦点，这位联盟超级巨星的下个代言落脚点亦引起讨论，周一居里在社交媒体宣布签约李宁，他在影片中指这不仅是一份球鞋合约而是一个一生的合作，他亦在声明中指选择李宁除了是因为品牌的影响力外，在自由穿鞋时球鞋的品质和舒适度亦令他印象深刻。

代言自由身的居里去季每场亮相会穿什么鞋亦成焦点。AP
代言自由身的居里去季每场亮相会穿什么鞋亦成焦点。AP

据ESPN名记查拿尼亚(Shams Charania)报导指居里及其品牌Curry Brand今次与李宁签约10年，更涵盖多个层面，其中居里将拥有个人品牌的决定权，而产品线除了涵盖个人签名篮球鞋及休闲款式外，另外亦会推出居里另一热爱的运动高尔夫球的系列产品。
 

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