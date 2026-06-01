NBA总决赛｜云班耶马获少林恩师祝贺 赠言「制心一处 无事不办」

马刺当家球星云班耶马（Victor Wembanyama）周日（31日）刚经历「抢七」大战洗礼，职业生涯首度杀入NBA总决赛。这位法国超星去年夏天曾远赴中国少林寺修行，其少林寺修行的恩师延安师傅，今日特意透过社交媒体发文，祝贺爱徒晋级总决赛。

少林恩师晒合照赠言

延安师傅今日在个人社交媒体上，上载了去年夏天指导云班耶马训练时的合照，并留言写道：「恭喜马刺，祝贺文班！制心一处，无事不办！总决赛加油！」当中「制心一处，无事不办」一语出自《佛遗教经》，意指只要将心神专注于单一目标，摒除杂念，任何难关皆能攻克。

闭关13天提升专注力

据悉，俗名方崇伟的延安师傅为少林寺第34代俗家弟子，一直致力将传统东方武学与职业体育训练理念融合，并前往美国少林文化中心任教，推动少林功夫扬威海外。

回首去年6月，云班耶马曾展开为期13天的闭关修行，期间正是由延安师傅亲身指导训练，协助这位马刺新星提升身体协调性、专注力及内在稳定性，似乎也为他今季在季后赛的沉稳表现及大爆发奠定了基础。