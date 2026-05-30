NBA季后赛｜雷霆宣布谢伦威廉士腿筋伤势未愈 缺席西岸决赛「抢七战」

雷霆的卫冕之路面临最严峻考验，球队官方于周五证实阵中全能翼锋、上季年度最佳阵容成员谢伦威廉士（Jalen Williams），因左腿筋伤势反复，将正式缺席周六对阵马刺的西岸决赛第七场「抢七」生死战。这对正陷入苦战的雷霆而言，无疑是一记沉重的打击。

带伤上阵力不从心 状态生锈缺乏爆发力

谢伦威廉士是在系列赛第二战加剧了左腿筋的伤势，随后缺席了第三、四及五场比赛。在周四的第六战中，为了挽救球队颓势，他在未完全康复的情况下强行复出，但仅能以后备身份上阵10分钟。在那段短暂的时间里，谢伦威廉士显然「生锈」，不仅缺乏往常的突破爆发力，更出现两次失误，包括一次离奇将球运出界外。最终雷霆在第六战以91:118大败，被马刺将总场数扳平3:3。

雷霆主帅戴格诺特（Mark Daigneault）赛后坦言，谢伦威廉士目前的身体状况远未达标：「他显然不是100%康复。在赛前我们都不知道可以期待什么，只是想让他尝试在一个受保护的角色下上场，看看能为球队带来什么贡献。」

教练赞扬职业态度：他绝非落败原因

尽管复出效果不佳，戴格诺特依然对这位入选过全明星赛的猛将给予高度评价：「我给予他极大的肯定，他竭尽所能想站在场上。他并没有经历像常规赛那样完整的复出程序，他只是想做任何他能做的事情来贡献球队。他绝对不是我们输球的原因。」

谢伦威廉士在第六战赛后未有接受传媒访问便离开球场。考虑到球员长远的健康，雷霆医疗团队在周五决定让他停战，专心养伤。

