NBA季后赛｜纽约人复操传坏消息 中锋罗宾逊右手尾指骨折

纽约人在总决赛前夕传来坏消息，据外媒周四报导球队中锋米曹罗宾逊（Mitchell Robinson）在训练中遭遇右手小指骨折。消息人士称，目前尚无罗宾逊的复出时间表。

三天前纽约人在克利夫兰横扫骑士，是自1999年以来首次晋身NBA总决赛。纽约人将在总决赛对阵雷霆与马刺之间的胜者，首场比赛将于6月3日开打。而纽约人周四已经恢复训练，不幸的是队中中锋米曹罗宾逊在训练中遭遇右手尾指骨折，目前尚无复出时间表，未知能否赶及在总决赛上阵。

现年27岁的罗宾逊在季后赛至今场均上阵14.2分钟，交出5.3分、5.5个篮板及0.6次封阻。而他的主要角色是替补中锋，当星将唐斯（Karl-Anthony Towns）陷入犯规麻烦时顶上内线，他的受伤直接影响到纽约人的内线调动。