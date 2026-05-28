Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA季后赛｜云班耶马赛后拒访遭联盟警告 刚于4月获本季 「魔术手庄逊奖」

篮球天地
更新时间：16:25 2026-05-28 HKT
发布时间：16:25 2026-05-28 HKT

马刺中锋云班耶马（Victor Wembanyama）才刚刚于4月获颁发代表向媒体和粉丝表现出合作精神和风度的2025-26赛季 「魔术手庄逊奖」,在周二的西岸决赛第5场赛后却拒绝接受记者采访，NBA周三（27日）证实向这位法国球星发出警告，提醒他遵守媒体采访规定。

赛后「失踪」一小时后表示不接受采访 

马刺周二在主场以114：127不敌俄克拉荷马雷霆，西岸决赛总比分落后2：3，再输一场便会出局。马刺主帅米治庄逊（Mitch Johnson） 赛后发言约一小时后，云班耶马仍未有现身接受传媒访问，随后米治庄逊宣布此子将不会接受采访，此举随即引来NBA关注。 

占美毕拿曾因拒绝受访遭罚款

NBA过去曾对季后赛拒绝受访的球员处以罚款。2023年，球星占美毕拿（Jimmy Butler）与D布鲁士（Dillon Brooks）分别因相同原因被罚2.5万美元。今次联盟向云班耶马发出警告，暂时未公布会否追加罚款。

讽刺的是，今年4月云班耶马刚获职业篮球作家协会颁发2025-26赛季「魔术手庄逊奖」（Magic Johnson Award），这个奖项旨在表扬「在球场上展现卓越球技，同时在与媒体和球迷互动时表现出合作精神和风度」的NBA球员。相隔仅一个多月，他便因拒绝受访而遭到联盟警告。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:04
公务员加薪｜公务员薪酬趋势净指标出炉 高层加4.12% 中层加2.64% 低层加1.17%
政情
6小时前
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
影视圈
7小时前
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
影视圈
18小时前
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
21小时前
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
食用安全
9小时前
银行收紧内地客开户 记者实测各大行 中资行职员称暂停 建银：无法保证获批 汇丰指仍可申请
银行收紧内地客开户 记者实测各大行 中资行职员称暂停 建银：无法保证获批 汇丰指仍可申请
商业创科
7小时前
风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮
风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮
时事热话
5小时前
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
时事热话
2026-05-27 13:36 HKT
法拉利主席埃尔康周二在罗马附近的教宗夏日别墅，向良十四世展示白色电动车Luce。法新社
法拉利首款电动车引群嘲 市值蒸发392亿
即时国际
7小时前
凯柏峰外貎。资料图片
珍惜生命｜将军澳男住客飞堕天井 当场气绝
突发
9小时前