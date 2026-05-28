NBA季后赛｜云班耶马赛后拒访遭联盟警告 刚于4月获本季 「魔术手庄逊奖」

马刺中锋云班耶马（Victor Wembanyama）才刚刚于4月获颁发代表向媒体和粉丝表现出合作精神和风度的2025-26赛季 「魔术手庄逊奖」,在周二的西岸决赛第5场赛后却拒绝接受记者采访，NBA周三（27日）证实向这位法国球星发出警告，提醒他遵守媒体采访规定。

赛后「失踪」一小时后表示不接受采访

马刺周二在主场以114：127不敌俄克拉荷马雷霆，西岸决赛总比分落后2：3，再输一场便会出局。马刺主帅米治庄逊（Mitch Johnson） 赛后发言约一小时后，云班耶马仍未有现身接受传媒访问，随后米治庄逊宣布此子将不会接受采访，此举随即引来NBA关注。

占美毕拿曾因拒绝受访遭罚款

NBA过去曾对季后赛拒绝受访的球员处以罚款。2023年，球星占美毕拿（Jimmy Butler）与D布鲁士（Dillon Brooks）分别因相同原因被罚2.5万美元。今次联盟向云班耶马发出警告，暂时未公布会否追加罚款。

讽刺的是，今年4月云班耶马刚获职业篮球作家协会颁发2025-26赛季「魔术手庄逊奖」（Magic Johnson Award），这个奖项旨在表扬「在球场上展现卓越球技，同时在与媒体和球迷互动时表现出合作精神和风度」的NBA球员。相隔仅一个多月，他便因拒绝受访而遭到联盟警告。