NBA季后赛｜无视挑战兼漏判 名哨东尼巴达斯狂抢戏 马刺惨遇「黑暗判罚」（有片）

奥克拉荷马雷霆今日在关键的西岸决赛「天王山之战」，以127:114击退圣安东尼奥马刺，在七场四胜制的系列赛中率先以场数3:2「叫胡」，距离总决赛仅一步之遥。然而，这轮原本「火星撞地球」的激战，却屡被球证的争议判罚抢尽风头。从第2战对扯头发、拉手臂等超规动作视而不见，到今仗第5战马刺的「教练挑战（Coach Challenge）」要求被直接无视，争议贯穿整个系列赛。巧合的是，这两场备受质疑的比赛，均由著名球证东尼巴达斯（Tony Brothers）及其团队执法，瞬间将他们推上舆论的风口浪尖。

无视干扰球兼拒绝挑战 马刺反扑势头被打断

比赛战至第三节尾段，场上出现连串极具争议的画面。当时雷霆一度领先20分，被马刺狂追至仅差8分。在最后1分钟，马刺中锋哥尼特（Luke Kornet）的补篮被雷霆华莱士（Cason Wallace）在篮框上方直接拍走。慢镜头清晰显示，皮球已处于篮框圆柱体范围内，理应吹罚「干扰球」。哥尼特当场向球证投诉，但球证不仅未予理会，反而吹罚他进攻犯规。

紧接在马刺的进攻回合，皮球出界后球证将控球权判给雷霆。惟慢镜回放显示，皮球出界前明显碰到了雷霆贺姆格连（Chet Holmgren）的脚部。马刺主帅米治庄逊（Mitch Johnson）及全队随即示意要求挑战，但主球证东尼巴达斯竟完全无视，直接让雷霆开底线球。米治庄逊对此强烈不满，激烈抗议下惨食「T-Foul」，他赛后亦无奈表示：「球证只说看不见我。」这一连串的「神操作」彻底打断了马刺的反击气势，雷霆亦顺势稳住阵脚。

The refs need to be investigated:



🧱 Missed an OBVIOUS goaltend on OKC

🧱 Refused to let Mitch Johnson challenge a call

🧱 Tony Brothers then jokes with Lu Dort pic.twitter.com/oh7k8sTKB6 — BrickCenter (@BrickCenter_) May 27, 2026

云班耶马屡遭拉扯 东尼巴达斯执法惹公愤

争议判罚延续至第四节关键时刻，马刺头牌云班耶马（Victor Wembanyama）策动快攻准备「空接」上篮，慢镜显示雷霆中锋夏顿史甸（Isaiah Hartenstein）在云班耶马起动时明显拉扯其球衣，半空中更推了一把导致后者未能命中。云班耶马落地后立即找球证理论，但球证依然毫无表示。

无独有偶，回顾同样充满争议的西决第2战，亦是出自东尼巴达斯之手。在该场比赛中，夏顿史甸在球证面前拉扯马刺新秀卡素（Stephon Castle）的长辫竟奇迹「走甩」，全场对云班耶马手臂的拉扯动作亦被默许。在这两场由东尼巴达斯主吹的赛事中，马刺最终均落败收场，令外界对球证「抢戏」的极度愤怒。

马刺陷出局边缘 联盟执法尺度受关注

这场充满争议的胜仗令雷霆在系列赛占据绝对主动，他们将带著3:2的优势前往圣安东尼奥，力争在第6战终结系列赛晋级。至于被逼到悬崖边的马刺，不仅需要在主场背水一战交出超水准表现，更要应对球证执法尺度带来的巨大挑战。