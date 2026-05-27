Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA季后赛｜SGA狂轰32分领雷霆赢「天王山」 云班耶马遭遇严防「哑火」（有片）

篮球天地
更新时间：14:45 2026-05-27 HKT
发布时间：14:45 2026-05-27 HKT

NBA西岸决赛迎来关键的「天王山之战」！奥克拉荷马雷霆凭借当家球星基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA）狂轰32分，加上角色球员在攻防两端的亮眼发挥，今日在主场以127:114击退圣安东尼奥马刺。雷霆目前在总场数以3:2领先「叫胡」，距离重返总决赛仅差一场胜仗。

极速反弹一洗颓气 SGA霸气回应

雷霆在上仗第4战全场仅得82分惨败，但今仗迅速反弹火力全开，第三节开打仅3分半钟便已攻入82分，一洗颓气。主帅戴格诺特（Mark Daigneault）大赞球队的调整能力：「这就是季后赛，球队做得最好的是能够迅速调整心态，吸取教训并把握下一次机会。」全场轰下32分和9次助攻的SGA赛后亦霸气表示：「我们今晚只是打出了应有的水准，表现绝对比上仗好得多。」

SGA（右）轰下32分领军赢下「天王山」。路透社
SGA（右）轰下32分领军赢下「天王山」。路透社
SGA（左）轰下32分领军赢下「天王山」。AP
SGA（左）轰下32分领军赢下「天王山」。AP
SGA轰下32分领军赢下「天王山」。路透社
SGA轰下32分领军赢下「天王山」。路透社
SGA轰下32分领军赢下「天王山」。AFP
SGA轰下32分领军赢下「天王山」。AFP

奇兵担正建奇功 双塔冻结云班耶马

此外，雷霆的角色球员今仗在攻防两端均立下大功。面对谢伦威廉士（Jalen Williams）及米曹（Ajay Mitchell）缺阵，顶上正选的奇兵麦坚（Jared McCain）迎来生涯首次季后赛正选，即交出20分的亮眼成绩；卡鲁素（Alex Caruso）亦延续系列赛的火热手感，录得22分外加6次助攻。

职业生涯首次季后赛正选的麦坚交出20分的亮眼成绩。AFP
职业生涯首次季后赛正选的麦坚交出20分的亮眼成绩。AFP
职业生涯首次季后赛正选的麦坚交出20分的亮眼成绩。AP
职业生涯首次季后赛正选的麦坚交出20分的亮眼成绩。AP
卡鲁素（右）延续系列赛的火热手感，录得22分外加6次助攻。AP
卡鲁素（右）延续系列赛的火热手感，录得22分外加6次助攻。AP
卡鲁素再度成为奇兵。AFP
卡鲁素再度成为奇兵。AFP

雷霆双塔同样表现八面玲珑，贺姆格连（Chet Holmgren）交出16分及11个篮板的「双双」，夏顿史甸（Isaiah Hartenstein）亦有12分及15个篮板进帐。更关键的是，夏顿史甸全场紧盯马刺状元云班耶马（Victor Wembanyama），成功令后者「哑火」，命中率跌至仅27%（15投4中），全场仅得20分和6个篮板。

纽约人坐山观虎斗 静候西决王者

双方第6战将于周五（香港时间）移师马刺主场圣安东尼奥上演。若需进行「抢七」大战，则会在周日回到雷霆主场决生死。至于提早晋级的纽约人，目前正「坐山观虎斗」以逸待劳，静候这轮系列赛的胜方，准备迎接6月3日开锣的NBA总决赛。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
影视圈
7小时前
「你跳楼死唔紧要，咪影响我层楼！」网民热议父母最伤透心的一句话：呢句原来未算最尽？｜Juicy叮
「你跳楼死唔紧要，咪影响我层楼！」网民热议父母最伤透心的一句话：呢句原来未算最尽？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
2026-05-26 13:12 HKT
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
影视圈
22小时前
打风｜热带气旋命名「蔷薇」 天文台发移动路径 料「升呢」至强台风！
打风｜热带气旋命名「蔷薇」 天文台发移动路径 料「升呢」至强台风！
社会
2小时前
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
佘诗曼拒跟「阴湿人」正面冲突 自认高EQ冷眼对待：影响到我就唔得 从鸡仔声到四届视后全靠呢招
影视圈
6小时前
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
生活百科
23小时前
暑假游学新玩法！生态探索×国际足球营 培养小朋友解难能力
教育资讯
1小时前
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
时事热话
2小时前
「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程
「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程
影视圈
23小时前