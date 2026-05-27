NBA季后赛｜SGA狂轰32分领雷霆赢「天王山」 云班耶马遭遇严防「哑火」（有片）

NBA西岸决赛迎来关键的「天王山之战」！奥克拉荷马雷霆凭借当家球星基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA）狂轰32分，加上角色球员在攻防两端的亮眼发挥，今日在主场以127:114击退圣安东尼奥马刺。雷霆目前在总场数以3:2领先「叫胡」，距离重返总决赛仅差一场胜仗。

SGA DELIVERED IN GAME 5!



⛈️ 32 PTS

⛈️ 9 AST

⛈️ 2 STL



Thunder win Game 5 to take a 3-2 series lead in the West Finals 🍿 pic.twitter.com/D0bfspcvGu — NBA (@NBA) May 27, 2026

极速反弹一洗颓气 SGA霸气回应

雷霆在上仗第4战全场仅得82分惨败，但今仗迅速反弹火力全开，第三节开打仅3分半钟便已攻入82分，一洗颓气。主帅戴格诺特（Mark Daigneault）大赞球队的调整能力：「这就是季后赛，球队做得最好的是能够迅速调整心态，吸取教训并把握下一次机会。」全场轰下32分和9次助攻的SGA赛后亦霸气表示：「我们今晚只是打出了应有的水准，表现绝对比上仗好得多。」

SGA（右）轰下32分领军赢下「天王山」。路透社

SGA（左）轰下32分领军赢下「天王山」。AP

SGA轰下32分领军赢下「天王山」。路透社

SGA轰下32分领军赢下「天王山」。AFP

奇兵担正建奇功 双塔冻结云班耶马

此外，雷霆的角色球员今仗在攻防两端均立下大功。面对谢伦威廉士（Jalen Williams）及米曹（Ajay Mitchell）缺阵，顶上正选的奇兵麦坚（Jared McCain）迎来生涯首次季后赛正选，即交出20分的亮眼成绩；卡鲁素（Alex Caruso）亦延续系列赛的火热手感，录得22分外加6次助攻。

A WILD and-1 from Jared McCain 😲



20 PTS (18 in 2H)

3 REB

3 3PM



OKC wins Game 5.

3-2 series lead in the West Finals. https://t.co/EWNCCXKTIl pic.twitter.com/8ie8etHrMw — NBA (@NBA) May 27, 2026

职业生涯首次季后赛正选的麦坚交出20分的亮眼成绩。AFP

职业生涯首次季后赛正选的麦坚交出20分的亮眼成绩。AP

卡鲁素（右）延续系列赛的火热手感，录得22分外加6次助攻。AP

卡鲁素再度成为奇兵。AFP

雷霆双塔同样表现八面玲珑，贺姆格连（Chet Holmgren）交出16分及11个篮板的「双双」，夏顿史甸（Isaiah Hartenstein）亦有12分及15个篮板进帐。更关键的是，夏顿史甸全场紧盯马刺状元云班耶马（Victor Wembanyama），成功令后者「哑火」，命中率跌至仅27%（15投4中），全场仅得20分和6个篮板。

纽约人坐山观虎斗 静候西决王者

双方第6战将于周五（香港时间）移师马刺主场圣安东尼奥上演。若需进行「抢七」大战，则会在周日回到雷霆主场决生死。至于提早晋级的纽约人，目前正「坐山观虎斗」以逸待劳，静候这轮系列赛的胜方，准备迎接6月3日开锣的NBA总决赛。