NBA季后赛｜11连胜场均狂胜23.8分展史诗统治力 纽约人横扫骑士隔27年重返总决赛（有片）

NBA季后赛东岸决赛率先派发成绩表！纽约人在第四回合赛事作客以130:93大炒克里夫兰骑士，总场数以4:0强势「横扫」对手，时隔27年再次杀入总决赛。纽约人今季季后赛展现出「屈机」的统治力，豪取11连胜，场均大胜对手23.8分，创造NBA纪录。

KNICKS WIN THE SERIES, 4-0 🗽



11 straight postseason wins.



New York punches their ticket to the NBA Finals for the first time since 1999! pic.twitter.com/cQANdZeYgk — NBA (@NBA) May 26, 2026

狂轰20:0攻势奠胜 般臣全票膺MVP

今仗纽约人多点开花，全队共5人得分达双位数。虽然骑士开局一度领先17:14，但纽约人随即发力，打出一波疯狂的20:0攻势反客为主，半场已遥遥领先68:49，早早奠定胜局。最终纽约人以37分的巨大优势狂胜骑士，连续两圈「派蛋」横扫对手，自1999年后再次拿到总决赛入场券。球队绝对核心般臣（Jalen Brunson）以场均25.5分及7.8次助攻的亮眼数据，全票当选东岸决赛MVP。

对于能够带领球队重返巅峰，般臣赛后将功劳归于团队，并对管理层表达感激：「没有我的队友，我不可能站在这里。整个管理层对我的信任是不可思议的，我绝对不会视之为理所当然。这并不是很多人能获得的机会，能够为纽约人效力是一种至高无上的荣耀。」

11战狂胜262分 创史诗级统治纪录

事实上，纽约人今年在东岸季后赛展现的统治力堪称史诗级别。在首圈连续两场以1分之微饮恨不敌鹰队后，纽约人强势反弹狂扫11连胜，当中更有10场比赛以双位数分差胜出，11战合共净胜对手高达262分。这项数据创下了NBA历史上（包括常规赛及季后赛）任何11场比赛中的最高净胜分纪录。此外，纽约人在今届三轮系列赛的「晋级战」中，分别大炒鹰队51分、76人30分以及骑士37分，场均净胜39.3分，同样刷新了NBA季后赛历史晋级战的最大场均净胜分纪录。

以逸待劳候西决王者 冀改写27年前历史

今年的NBA总决赛将于香港时间6月3日开锣。相比起纽约人轻松过关，西岸决赛雷霆与马刺的「火星撞地球」戏码则激烈得多。双方目前战成2:2平手，明日（27日）雷霆将坐镇主场迎战马刺，合演关键的「天王山之战」。提早过关的纽约人将有8日休息时间，大可「以逸待劳」静候西决结果。

Last time New York Knicks were in the finals (1999) this was the NBA on NBC intro pic.twitter.com/0DnSu7zmiD — OLDSKOOLBBALL (@oldskoolbballx) May 26, 2026

值得一提的是，纽约人上次打入总决赛的1999年，正是以东岸「黑八」奇迹身分晋级，惟最终以1:4不敌由当时还是「二年级生」的邓肯（Tim Duncan）领军的马刺。未知今次历史的巨轮会驶向何方，故事的结局又会否迎来不一样的篇章？