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NBA│马刺再输雷霆场数落后1:2 后备席分差成关键 云班耶马揽责：我带唔到队友﹗

篮球天地
更新时间：18:57 2026-05-23 HKT
发布时间：18:57 2026-05-23 HKT

周五NBA西岸季后赛决赛第3回合，回师主场的马刺再吃闷棍，以108:123不敌雷霆，连输2场后落后场数1:2。今场的胜负关键落在后备球员分差上，雷霆替补席合共贡献76分，辗压马刺的23分，后者当家云班耶马赛后自责指未能让队友变得更好。

雷霆后备席狂轰76分

马刺今场甫开即打出15:0的攻势，让主场球迷看到赢波希望，可是之后未能维持比赛强度到完场，最终以15分之差落败，连输2场后总比数落后1:2。正是开赛的15:0走势，成为马刺由赢变输的关键，皆因雷霆当时提早使用后备兵迎战，结果这招非常凑效，多位替补成员都交出好表现，新星麦肯轰下季后赛生涯新高的24分；前锋谢伦威廉斯亦有18分进帐，在全队仅2名正选球员得双位数得分下，后备席狂轰76分摘下胜利。

云班耶马指自己未能帮助队友

相反马刺的后备席合共只有23分，个人独取24分的云班耶马赛后揽责：「我感觉在让队友表现更好这一方面，现在出现了问题。我的3项投射命中率并不糟糕，但我需要更像一名懂得团队合作的球员，组织进攻更好，抢更多篮板，更进一步撕裂对手防线。我要传球给队友们，给予他们帮助。」

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