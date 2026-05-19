NBA季后赛｜云班耶马狂轰41分加24篮板 率马刺双加时122:115挫雷霆

NBA季后赛进入分区决赛阶段，西岸周一卫冕军雷霆主场迎战马刺，双方首战即激战到需要2OT才可分出胜负，最终「黑衫军」凭借云班耶马(Victor Wembanyama)在2度加时独得9分，全场狂轰41分外加24篮板下，以122:115击败刚「冧庄」MVP的基杰奥斯亚历山大(Shai Gilgeous-Alexander, SGA)领军的雷霆。

马刺双加时挫雷霆

今战一如外界所料，这个场西岸大哥二哥大战打得十分激烈，马刺虽有迪艾朗霍斯(De’Aaron Fox)缺席，但攻势仍毫不减弱，在开赛打出12:3的攻势抢先机，但雷霆在有卡鲁素(Alex Caruso)带领下展开反击，但「黑衫军」回应亦相当迅速，在史提芬卡素(Stephon Castle)半场攻入11分，加上班马半场即以14分10篮板完成2双下，以51:44结束上半场。打完第3节马刺仍以80:73领先，但进入到决胜节双方斗得更为激烈，前三节仅得10分的SGA手感回温，加上卡鲁素和谢伦威廉士(Jalen Williams)持续得分下反以95:94反超，但随后双方陷入胶着，马刺在时间尚余11.5秒时班马在严防下上篮得手，但SGA随即予以回应，最后时刻班马上篮更被贺姆格连(Chet Holomgren)封阻将比赛拖入加时。

进入到加时，雷霆在时间尚余不足1分钟下以108:105领先，但班马大显神通在27呎投进超远3分，以108平助马刺续命进入2OT。进入到2OT班马全面接管比赛独取9分下，最终助马刺以122:115挫雷霆。

WEMBY WAS UNBELIEVABLE IN HIS WESTERN CONFERENCE FINALS DEBUT 🤯



41 PTS (20 combined in 4Q, OT, and 2OT)

24 REB (new postseason career-high)



He becomes the youngest player in NBA history with 40+ PTS and 20+ REB in a postseason game, previously done by Kareem Abdul-Jabbar… pic.twitter.com/PFuPNxsrL6 — NBA (@NBA) May 19, 2026

云班耶马41分24篮板创历史

今战云班耶马打出历史级数据，以41分24篮板成为继张伯伦(Wilt Chamberlain)后，第二位球员在分区决赛首秀攻入40+和20+篮板，也超越渣巴(Kareem Abdul-Jabbar)成最年轻球员在季后赛达成这项数据，也是继球队名宿大卫罗宾逊(David Robinson)后队史第二位球达成这项数据，临危授命顶替霍斯的迪伦哈柏(Dylan Harper)也表现亮眼，攻入24分外加11篮板6助攻7抄截，卡素亦贡献17分11助攻。

雷霆今战有卡鲁素挺身而出轰入队高的31分，谢伦威廉士也贡献26分7篮板，但今场正式拿到MVP的SGA表现反而并不理想，全场得24分12助攻但投篮23投仅7中，正负值-15更是全队最差，加上禁区被马刺全面压制，全队合计仅40篮板，远低于马刺的61个成今战失利一大主因。

