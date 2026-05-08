NBA季后赛｜雷迪克炮轰球证偏帮雷霆 里夫斯爆粗怒骂「废柴」（有片）

洛杉矶湖人周四于NBA西岸季后赛次圈第2战，作客以107:125不敌奥克拉荷马雷霆，总场数落后至0:2。湖人除了吞下败仗，赛后更对球证执法尺度大感不满。主帅雷迪克（JJ Redick）在赛后记者会罕有发炮，直斥雷霆不少球员「每个回合都有犯规」，并为勒邦占士（LeBron James）抱不平，形容他是自己见过「获得最差哨声待遇的巨星」；里夫斯（Austin Reaves）更是赛中怒骂球证「废柴」。

Austin Reaves and the Lakers just had a meeting with the refs after the game to share their frustration with them. pic.twitter.com/exHIVkrese — Legion Hoops (@LegionHoops) May 8, 2026

里夫斯和今场比赛的球证多次发生口角，赛后和湖人全队「围攻」当值球证。AP

里夫斯和今场比赛的球证多次发生口角，赛后和湖人全队「围攻」当值球证。AP

雷迪克对今日球证的吹罚颇有微言。AP

雷迪克对今日球证的吹罚颇有微言。AP

雷迪克：雷霆已经够难打 他们有犯规就要吹罚

湖人上下对今仗的执法水平颇有微言，赛后全队更在中圈与球证组理论。主帅雷迪克早于首节尚余1分26秒时，已因不满球证漏判而大声抗议，惨食技术犯规。

雷迪克赛后谈及判罚时毫不留情：「我日前曾讽刺地说，他们是防守侵略性最强，却又不被吹罚犯规的球队。事实上，他们几乎每个回合都在犯规。雷霆已经够难打，如果他们犯规，球证就应该吹罚，而他们的确有犯规。」今仗湖人全队被吹26次犯规，雷霆则有21次。湖人方面认为，部分关键判决及对身体接触的吹罚尺度，明显令球队处于劣势。

为勒邦抱不平：他经常被打头也无哨

雷迪克特别点名为勒邦占士鸣不平。占士常规赛场均有5.3次罚球，但今轮系列赛首两战合共只得5次罚球机会。雷迪克直言：「勒邦是我见过所有巨星中，『球星哨』待遇最差的一个。」他续指：「这不是新鲜事，也不是只针对这组球证或这个系列赛。他经常被犯规，切入时被打头的次数，比我见过任何球员都要多，但很少会被吹罚。」

占士赛中多次遭遇对手凶狠犯规。路透社

勒邦占士出战近38分钟，得到23分和6次助攻，出现3次失误。路透社

勒邦占士（右）出战近38分钟，得到23分和6次助攻，出现3次失误。AFP

勒邦占士出战近38分钟，得到23分和6次助攻，出现3次失误。AP

占士今仗18投9中，交出23分及6次助攻，期间曾多次向球证表达不满。首节尚余4分52秒，他上篮得手追至11:16，当时他与雷霆内线谢伦威廉士（Jaylin Williams）发生身体接触后倒地，右臀着地，惟球证未有表示。第2节尚余9分26秒，占士与卡鲁素（Alex Caruso）在罚球线附近接触，后者顺势倒地，结果占士反遭吹罚进攻犯规。战至第四节湖人落后94:107时，占士被华莱士（Cason Wallace）犯规后，顺势起跳命中投篮，但球证判定犯规在投篮前发生，入球无效，令他错失「二加一」机会。

湖人方面认为，部分关键判决及对身体接触的吹罚尺度，明显令球队处于劣势。AFP

谢伦威廉士（右）末节的犯规令场上火药味渐浓。AFP

华莱士（右）末节射入的三分球，助主队将领先优势扩大至13分。AFP

不过，占士赛后未有正面评论球证执法，当被问到对整体判罚的看法时，他只淡淡回应：「我们落后0:2。」被追问为何雷迪克会认为他是联盟中「最无哨」的巨星，占士亦仅答：「我不知道。」

里夫斯不满球证当面怒吼

相较占士惜字如金，今仗轰入个人季后赛生涯新高31分的里夫斯则明显劳气得多，他甚至在比赛中怒喷球证：「你这样同我说话简直不知所谓，你这个废柴。」第四节尚余约6分钟时，湖人落后94:104，原本雷霆的谢伦威廉士在篮底争抢篮板时，拉扯湖人中锋希斯（Jaxson Hayes）的球裤，被吹罚无球犯规。不过，球证其后改判双方犯规，令湖人未能在底线开球，改由希斯与谢伦威廉士在中圈跳球。

Austin Reaves is absolutely FURIOUS at the ref:



“That’s some bullsh*t for you to talk to me like that…Pus*y.” 😳



(via @JoelXLorenzi, h/t @LADEig)



pic.twitter.com/V2RhA7q5VT — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 8, 2026

里夫斯（中）全场得到31分，刷新个人季后赛得分纪录。AP

里夫斯16射10中得到31分，刷新个人季后赛生涯单场得分纪录。AP

里夫斯（15号）16射10中得到31分，刷新个人季后赛生涯单场得分纪录。AP

里夫斯（左）16射10中得到31分，刷新个人季后赛生涯单场得分纪录。AFP

里夫斯透露，双方准备跳球时，他只是想调整站位以取得有利位置，却遭球证当面喝斥：「我觉得自己整晚都很尊重球证。过去我讲过比这难听得多的说话。当时雷霆球员在换位置，我只是想去另一边，因为他们那边有人，我想保持优势。但他突然转身对着我大吼，我觉得这极不尊重。」

至于当面爆粗骂球证却未被吹罚技术犯规，里夫斯亦表达了自己的看法：「大家都是成年人，我不觉得他有需要对着我大吼，我也跟他这样说。我没有不尊重他，如果是我先这样对他，我一定会食技犯。我觉得我没有被吹技犯，唯一原因是他知道自己没道理。所以，我真的觉得自己不受尊重。」

最终雷霆赢得该次跳球，华莱士随即射入三分球，助主队将领先优势扩大至13分。此后雷霆优势再未少于12分，彻底奠定胜局。

八村垒：不能控制球证 只能继续打

雷迪克赛后表示，自己并不介意里夫斯及占士在场上的情绪反应，认为这本就是篮球的一部分：「我们的球员今晚在保持团结和冷静方面做得很好。情绪是篮球的一部分。我认为雷霆某程度上得到这样的吹罚待遇，是因为他们不太展现情绪，这点值得称赞。他们真的把情绪从比赛中抽离，非常团结，也不向球证抱怨，也许他们因此受惠，我不知道。」

八村垒（中）：不能控制球证 只能继续打。AP

SGA（左）在第三节陷入犯规困扰。AP

雷霆在贺姆格连（左）上阵的33分钟内净胜湖人19分。AP

湖人前锋八村垒今仗延续不俗的季后赛状态，10投6中攻入16分。他亦同意主帅看法，但坦言球队无法左右判罚：「我们不能控制球证，所以真的做不到甚么，只能继续打下去。他们是卫冕冠军，球证给予他们尊重，随便吧，我们改变不了甚么。」

