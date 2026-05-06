NBA季后赛｜雷霆挫湖人季后赛五战全胜 贺姆根24+12主宰内线
更新时间：12:54 2026-05-06 HKT
发布时间：12:54 2026-05-06 HKT
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卫冕冠军奥克拉荷马雷霆，在周二的西岸季后赛次圈首场再次展现其冠军实力，凭借均衡的进攻及钢铁般的防守，最终在主场以108:90轻松击败由勒邦占士（LeBron James）领军的洛杉矶湖人，在系列赛中「先拔头筹」，并将今季季后赛不败金身延续至五场。
攻守两端全面压制
雷霆中锋贺姆根（Chet Holmgren）在内线犹如「巨无霸」，攻入了全队最高的24分，并抢下12个篮板，其在攻守两端的统治级表现，令湖人内线束手无策。而应届常规赛MVP「SGA」亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander）及阿查米曹（Ajay Mitchell）亦各有18分进账。
雷霆的防守，更是今仗取胜的关键。他们成功将湖人的得分限制在90分，是湖人自2021年以来，在季后赛中的最低得分。SGA赛后解释：「我们只是努力让对手在他们的舒适区外打球，就这么简单。」
占士独取27分难救主
湖人方面，「大帝」占士虽然已年届41岁，但仍宝刀未老，全场攻入了27分，可惜独木难支。日本前锋八村垒（Rui Hachimura）攻入了18分，是湖人队中，除占士外，唯一得分超过15分的球员。
湖人主帅雷迪克（JJ Redick）赛后坦言，球队的失误是今仗落败的主因：「失误伤害了我们！当你对阵世界冠军时，你的犯错空间并不大，今晚实在太多了。我们必须清理这些问题。」
雷霆克列湖人
雷霆今仗的胜利，再次印证了他们对湖人的绝对优势。在今季的四场常规赛对碰中，雷霆以4:0横扫湖人，平均每场胜分更高达29.3分。如今，在季后赛首战再次轻松取胜，对湖人来说，要爆冷淘汰卫冕冠军，其难度之大，可想而知。
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