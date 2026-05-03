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NBA季后赛｜魔术主将法兰斯华拿伤出 抢七生死战凶多吉少

篮球天地
更新时间：18:29 2026-05-03 HKT
发布时间：18:29 2026-05-03 HKT

奥兰多魔术在周日出战东岸季后赛首轮「抢七」生死战前，收到了最不愿听到的坏消息。球队宣布，其德国籍主力前锋法兰斯华拿（Franz Wagner）因右小腿拉伤，将会继续缺阵，无缘这场决定球队赛季命运的关键大战。

华拿小腿拉伤无缘抢七战

法兰斯华拿的缺阵，对魔术队的打击，可谓是灾难性的。他在系列赛第四战的第三节中受伤后，魔术队随即便连输两场，被底特律活塞成功将总场数由1:3的劣势，扳平成3:3平手，将系列赛拖入了「抢七」的终极决战。

华拿缺阵活塞状元大爆发

法兰斯华拿在系列赛中的作用，远非其场均16.8分、5.5个篮板的数据所能完全体现。根据数据统计，在系列赛的首四场比赛中，当华格纳作为主要防守者，去对位活塞的状元后卫根宁咸（Cade Cunningham）时，根宁咸的总得分仅为17分，投射命中率更低至24投仅6中，三分球16投3中，并出现了6次失误，其进攻火力被完全锁死。
然而，在华格纳缺阵的最近两场比赛中，根宁咸彻底迎来了大爆发。他场均竟能轰下38.5分，投射命中率高达50%，三分命中率更达惊人的58%，犹如「解开了封印」，凭一己之力，带领活塞绝地反击。如今，魔术队需要在缺少这位攻守枢纽的情况下，进「抢七」的生死战，其晋级前景实在令人担心。

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